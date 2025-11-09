रीवा में रफ्तार का कहर! स्कार्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, चारों बाइक सवारों ने मौके पर तोड़ा दम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रीवा जिला मुख्यालय तकरीबन 60 किलोमीटर दूर स्थित जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत तेंदुआ मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार स्कार्पियो ने बाइक को ठोकर मार दी। ठोकर इतनी तेज थी की बाइक सवार चार लोग 200 मीटर दूर जा गिरे। मौके पर ही चारों की मौत हो गई। जब तक स्कार्पियो चालक मौके से फरार हो पता स्थानी लोगों ने उसे रोक लिया। हालांकि भीड़ का फायदा उठाकर वाहन चालक मौके से फरार होने में सफल रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ड्राइवर की तलाश में पुलिस पुलिस ने चारों मृतकों का पंचनामा दर्ज कर शव पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। उक्त वाहन मालिक के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

शाम 4.30 बजे हुआ हादसा मामले की जानकारी देते हुए मांगना एसडीओपी प्रतिभा शर्मा में जानकारी देते हुए बताया कि रविवार की शाम तकरीबन 4:30 बजे तेंदुआ मोड़ के समीप स्कॉर्पियो क्रमांक सीजी 07 सी एक 7987 तेज रफ्तार से सामने की ओर से आ रही बाइक क्रमांक अप 70 जेड 0279 को ठोकर मार दी।