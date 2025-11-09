रीवा में रफ्तार का कहर! स्कार्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, चारों बाइक सवारों ने मौके पर तोड़ा दम
मध्य प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार स्कार्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बिहार के एक इलाके में हुई। तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ, जिससे क्षेत्र में शोक का माहौल है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रीवा जिला मुख्यालय तकरीबन 60 किलोमीटर दूर स्थित जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत तेंदुआ मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार स्कार्पियो ने बाइक को ठोकर मार दी।
ठोकर इतनी तेज थी की बाइक सवार चार लोग 200 मीटर दूर जा गिरे। मौके पर ही चारों की मौत हो गई। जब तक स्कार्पियो चालक मौके से फरार हो पता स्थानी लोगों ने उसे रोक लिया। हालांकि भीड़ का फायदा उठाकर वाहन चालक मौके से फरार होने में सफल रहा।
ड्राइवर की तलाश में पुलिस
पुलिस ने चारों मृतकों का पंचनामा दर्ज कर शव पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। उक्त वाहन मालिक के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।
शाम 4.30 बजे हुआ हादसा
मामले की जानकारी देते हुए मांगना एसडीओपी प्रतिभा शर्मा में जानकारी देते हुए बताया कि रविवार की शाम तकरीबन 4:30 बजे तेंदुआ मोड़ के समीप स्कॉर्पियो क्रमांक सीजी 07 सी एक 7987 तेज रफ्तार से सामने की ओर से आ रही बाइक क्रमांक अप 70 जेड 0279 को ठोकर मार दी।
सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत
गुप्त दुर्घटना में जहां चार लोगों की मौत हो गई है, वहीं मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला अंतर्गत 12 तहसील के हर्रा गांव के रूप में की गई है।
मृतकों का नाम रामनरेश साकेत पिता राम सिया साकेत उम्र 35 वर्ष, रुचि साकेत पिता रामनरेश साकेत, उम्र 12 वर्ष, रंजना साकेत, पिता कन्हैयालाल साकेत, उम्र 13 वर्ष, कमलेश सिंह, पुत्र राम सिया सिंह, उम्र 45 वर्ष। सभी निवासी हारा के रूप में पहचाने गए हैं।
पुलिस अधीक्षक रीवा, शैलेंद्र सिंह ने बताया कि दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो मलिक के विरुद्ध मामला पंजीबद कर चालक की तलाश की जा रही है।
