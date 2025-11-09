आगरा कॉलेज में बीए-LLB में प्रवेश की कट ऑफ जारी, 18 नवंबर से होगी काउंसिलिंग
आगरा कॉलेज में बीए एलएलबी (2025-26) प्रवेश के लिए कट-ऑफ जारी: सामान्य 109.20, ओबीसी 97.66, दिव्यांग 66.63, एससी 93.90, एसटी 91.80, ईडब्ल्यूएस 80.38 अंक। काउंसलिंग 18 नवंबर से शुरू।
जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा कालेज में बीए एलएलबी सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए रविवार को कट आफ जारी कर दी गई। 18 नवंबर से काउंसिलिंग होगी। प्राचार्य प्रो. सीके गौतम के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बीए एलएलबी (पांच वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम) की प्रथम कट आफ जारी की है।
सामान्य वर्ग के लिए 109.20 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 97.66 अंक, दिव्यांग वर्ग के लिए 66.63 अंक, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 93.90 अंक, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 91.80 अंक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 80.38 अंक है।
प्रवेश समन्वयक प्रो. संजीव शर्मा के अनुसार, सामान्य वर्ग के लिए 18 नवंबर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19 नवंबर, अनुसूचित जाति के लिए 20 नवंबर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 21 नवंबर को काउंसिलिंग होगी।
काउंसिलिंग के लिए आगरा कालेज के वाणिज्य संकाय में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक पहुंचना होगा। मीडिया प्रभारी डा. गौरव कौशिक के अनुसार, काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपने दस्तावेज साथ लेकर आएं।
