आगरा कॉलेज में बीए-LLB में प्रवेश की कट ऑफ जारी, 18 नवंबर से होगी काउंसिलिंग

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा कालेज में बीए एलएलबी सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए रविवार को कट आफ जारी कर दी गई। 18 नवंबर से काउंसिलिंग होगी। प्राचार्य प्रो. सीके गौतम के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बीए एलएलबी (पांच वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम) की प्रथम कट आफ जारी की है।

सामान्य वर्ग के लिए 109.20 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 97.66 अंक, दिव्यांग वर्ग के लिए 66.63 अंक, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 93.90 अंक, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 91.80 अंक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 80.38 अंक है।