नागपुर में किसान आंदोलन से लगा 30km लंबा जाम, उत्तर भारत को साउथ इंडिया से जोड़ता है यह मार्ग

राज्य ब्यूरो, मुंबई। नागपुर में किसान आंदोलन के कारण 30 किमी. लंबा जाम लग गया है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के आदेश के बावजूद आंदोलनकारी नागपुर-वर्धा रोड पर जमे हुए हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक बच्चू कड़ू कोर्ट का आदेश आने बाद मुंबई-नागपुर हाइवे से उठकर नागपुर शहर की ओर रवाना हो गए हैं। इसके कारण शहर की यातायात व्यवस्था भी बिगड़ने की आशंका बनने लगी है। महा एल्गार मार्च की घोषणा प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कड़ू ने सरकार के पुराने वायदे पूरा न होने के कारण ‘महा एल्गार मार्च’ की घोषणा की थी। संपूर्ण कर्ज माफी एवं किसानों की खतौनी पर चढ़े कर्ज को पूरी तरह साफ करने सहित कई और मांगों को लेकर मंगलवार को हजारों की संख्या में किसान 250 से 300 तक ट्रैक्टर लेकर नागपुर-वर्धा हाइवे एनएच-44 पर पहुंच गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

30km लंबे जाम से लोग परेशान यह मार्ग उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए जाना जाता है। किसानों ने बुधवार को भी यह जाम जारी रखा। इसके कारण 30 किमी. से अधिक दूरी तक वाहनों की कतार लग गई।