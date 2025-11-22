कभी जेलर, तो कभी इनकम टैक्स ऑफिसर...फर्जी अधिकारी बनकर करता था उगाही; चढ़ा पुलिस के हत्थे
अहमदाबाद में नरेंद्र त्रिवेदी नामक एक ठग गिरफ्तार हुआ है, जो जेलर, इनकम टैक्स अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर बनकर लोगों से पैसे ऐंठता था। वह पुलिस केस में फंसे परिवारों को जेल में बेहतर सुविधाएँ दिलाने का वादा करके ठगता था। सूरत की लाजपोर जेल में भी उसने इसी तरह ठगी की थी। नरेंद्र एक हिस्ट्रीशीटर है और उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। एक व्यक्ति स्वयं को कभी जेलर, आयकर अधिकारी तो कभी फूड इंस्पेक्टर बनकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस केस में फंसे परिवारों को वह जेलर बनकर फोन करता और जेल में उनके स्वजन को सभी बेहतर सुविधाएं देने का हवाला देकर हजारों रुपये ठग लेता था।
अहमदाबाद जोन-2 के पुलिस उपायुक्त भरत राठौड ने बताया कि शिकायत के आधार पर अहमदाबाद के ईसनपुर के रहने वाले नरेंद्र त्रिवेदी 49 की धरपकड़ की गई है। समाचार पत्रों में चर्चित मामलों को पढ़कर वह नकली वकील बनकर पुलिस थाने पहुंच जाता और आरोपित के परिवार की जानकारी लेने के बाद जेल में बंद उनके स्वजन को बेहतर सुविधाएं दिलाने के नाम पर हजारों रुपये की ठगी करता था।
क्या है मामला?
गत दिनों प्रसारित एक वीडियो में एक परिवार ने बताया कि सूरत की लाजपोर जेल में अच्छा खाना व अच्छी सुविधा के लिए उसे 15 हजार रुपये दिए थे। उधर लाजपोर जेल के जेलर ने बताया कि यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चलती। नरेंद्र एक हिस्ट्रीशीटर है। उस पर पहले से छह मामले दर्ज हैं।
