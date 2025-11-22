कभी जेलर, तो कभी इनकम टैक्स ऑफिसर...फर्जी अधिकारी बनकर करता था उगाही; चढ़ा पुलिस के हत्थे

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। एक व्यक्ति स्वयं को कभी जेलर, आयकर अधिकारी तो कभी फूड इंस्पेक्टर बनकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस केस में फंसे परिवारों को वह जेलर बनकर फोन करता और जेल में उनके स्वजन को सभी बेहतर सुविधाएं देने का हवाला देकर हजारों रुपये ठग लेता था।

अहमदाबाद जोन-2 के पुलिस उपायुक्त भरत राठौड ने बताया कि शिकायत के आधार पर अहमदाबाद के ईसनपुर के रहने वाले नरेंद्र त्रिवेदी 49 की धरपकड़ की गई है। समाचार पत्रों में चर्चित मामलों को पढ़कर वह नकली वकील बनकर पुलिस थाने पहुंच जाता और आरोपित के परिवार की जानकारी लेने के बाद जेल में बंद उनके स्वजन को बेहतर सुविधाएं दिलाने के नाम पर हजारों रुपये की ठगी करता था।