Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कभी जेलर, तो कभी इनकम टैक्स ऑफिसर...फर्जी अधिकारी बनकर करता था उगाही; चढ़ा पुलिस के हत्थे

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    अहमदाबाद में नरेंद्र त्रिवेदी नामक एक ठग गिरफ्तार हुआ है, जो जेलर, इनकम टैक्स अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर बनकर लोगों से पैसे ऐंठता था। वह पुलिस केस में फंसे परिवारों को जेल में बेहतर सुविधाएँ दिलाने का वादा करके ठगता था। सूरत की लाजपोर जेल में भी उसने इसी तरह ठगी की थी। नरेंद्र एक हिस्ट्रीशीटर है और उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    फर्जी अधिकारी बनकर करता था उगाही; चढ़ा पुलिस के हत्थे (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। एक व्यक्ति स्वयं को कभी जेलर, आयकर अधिकारी तो कभी फूड इंस्पेक्टर बनकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस केस में फंसे परिवारों को वह जेलर बनकर फोन करता और जेल में उनके स्वजन को सभी बेहतर सुविधाएं देने का हवाला देकर हजारों रुपये ठग लेता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अहमदाबाद जोन-2 के पुलिस उपायुक्त भरत राठौड ने बताया कि शिकायत के आधार पर अहमदाबाद के ईसनपुर के रहने वाले नरेंद्र त्रिवेदी 49 की धरपकड़ की गई है। समाचार पत्रों में चर्चित मामलों को पढ़कर वह नकली वकील बनकर पुलिस थाने पहुंच जाता और आरोपित के परिवार की जानकारी लेने के बाद जेल में बंद उनके स्वजन को बेहतर सुविधाएं दिलाने के नाम पर हजारों रुपये की ठगी करता था।

    क्या है मामला?

    गत दिनों प्रसारित एक वीडियो में एक परिवार ने बताया कि सूरत की लाजपोर जेल में अच्छा खाना व अच्छी सुविधा के लिए उसे 15 हजार रुपये दिए थे। उधर लाजपोर जेल के जेलर ने बताया कि यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चलती। नरेंद्र एक हिस्ट्रीशीटर है। उस पर पहले से छह मामले दर्ज हैं।

    महाराष्ट्र के जालना में 13 साल की बच्ची ने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर दी जान, पिता ने टीचर पर लगाया टॉर्चर का आरोप