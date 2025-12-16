Language
    राजस्थान में 2.90 लाख के नकली नोट बरामद, सहारनपुर से जुड़े तार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:45 AM (IST)

    राजस्थान पुलिस ने जयपुर में दो बदमाशों से 2.90 लाख रुपये के नकली नोट जब्त किए, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बताया जा रहा है। पुलिस आयुक्त र ...और पढ़ें

    पकड़ी गई फेक करेंसी। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान पुलिस ने दो बदमाशों के कब्जे से दो लाख 90 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं। बदमाशों ने यह नोट उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर आने की बात कही है।

    आरोपितों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नकली नोट तैयार करने का काम किया जा रहा है। दोनों बदमाश राजस्थान में इन नोटों को खपाना चाहते थे।

    पुलिस ने क्या बताया?

    जयपुर के विशेष पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने बताया कि आरोपितों में एक झालावाड़ निवासी गोविंद चौधरी और दूसरा जयपुर निवासी देवांश फांडा है। गोविंद के कब्जे से एक लाख 90 हजार और देवांश के पास एक लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए गए।

    बदमाशों से पूछताछ के बाद पुलिस की एक टीम सहारनपुर जाएगी। बता दें कि दो दिन पहले जयपुर के विधाधर नगर में दो बदमाशों को गिरफ्तार कर करीब 82 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए गए थे।

