    राजस्थान में 11वीं के छात्र ने नौवीं की छात्रा से किया दुष्कर्म

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:22 AM (IST)

    प्राथमिकी के अनुसार छात्र ने पीडि़ता को दोस्ती कर खेत पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित ने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताने को ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के पाली जिले में 11वीं के छात्र द्वारा अपने स्कूल की नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपित छात्र ने इंटरनेट मीडिया पर नाबालिग छात्रा के वीडियो भी प्रसारित कर दिए।

    पुलिस ने छात्रा के स्वजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर पीडि़ता का बांगड़ अस्पताल में मेडिकल कराया है। मामला पाली शिवपुरा थाना क्षेत्र का है।

    पुलिस कर रही मामले की जांच

    प्राथमिकी के अनुसार छात्र ने पीडि़ता को दोस्ती कर खेत पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित ने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताने को लेकर धमकाया। इस घटना के बाद छात्रा गुमसुम रहने लगी और स्वजनों के पूछने पर वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

