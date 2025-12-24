Language
    'जैसे रूस और यूक्रेन एक साथ आ गए हों', उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर फडणवीस का तंज

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में ठाकरे भाइयों के बीच गठबंधन का स्थानीय निकाय चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

    दोनों चचेरे भाइयों के एक साथ आने के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए, फडणवीस ने पत्रकारों से कहा, "ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे रूस और यूक्रेन एक साथ आ गए हों और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हों।"

    'लोग अब नहीं करते उन पर भरोसा'

    फडणवीस ने कहा कि ठाकरे भाई अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए एक साथ आए हैं और कहा कि मराठी मानुष महायुति को वोट देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, "यह गठबंधन दो ऐसी पार्टियों के बीच है जिन्होंने अपनी पहचान खो दी है। लोग उन पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना वोट बैंक खो दिया है। इन दोनों पार्टियों के एक साथ आने का कोई असर नहीं होगा। दोनों पार्टियों ने अपनी पहचान बचाने के लिए हाथ मिलाया है। मुंबई के लोगों ने हमारे द्वारा किए गए विकास कार्य देखे हैं और इसीलिए मुंबई हमारे साथ है और रहेगी। महायुति मुंबई जीतेगी।"

    ठाकरे भाइयों ने की गठबंधन की घोषणा

    इससे पहले शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) अध्यक्ष राज ठाकरे ने महत्वपूर्ण बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की। फडणवीस ने यह भी दावा किया कि ठाकरे भाइयों का गठबंधन विचारधारा के बजाय राजनीतिक मजबूरी के कारण हुआ।

    मुख्यमंत्री ने कहा, "अपना अस्तित्व बचाने की हताश कोशिश में उन्होंने हाथ मिला लिया है, यह मानते हुए कि कोई भी पार्टी अकेले नहीं जीत सकती। हालांकि, महाराष्ट्र के लोगों ने हमारा काम देखा है और उसी आधार पर महायुति विजयी होगी।"

    मुंबई, नासिक और दूसरे शहरों में 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं। बीएमसी के सिविल चुनाव गठबंधन के लिए सबसे अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अविभाजित शिवसेना ने तीन दशकों तक बीएमसी पर राज किया था।

