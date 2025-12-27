Language
    2025 में मौसम की मार से दुनिया को 122 बिलियन डॉलर का हुआ नुकसान; भारत-पाक में गई 1860 लोगों की जान

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:16 PM (IST)

    क्रिश्चियन एड की रिपोर्ट 'काउंटिंग द कॉस्ट 2025' के अनुसार, 2025 में जंगल की आग, बाढ़ और हीटवेव जैसी खतरनाक मौसमी घटनाओं से दुनिया को 122 बिलियन डॉलर ...और पढ़ें

    Hero Image

    2025 में मौसम की मार से भारी नुकसान। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जंगल की आग, हीटवेव, बाढ़ और चक्रवाती तूफान जैसी खतरनाक मौसम की घटनाओं से 2025 में दुनिया को 122 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। इस बात का खुलासा क्रिश्चियन एड द्वारा जारी एक रिपोर्ट काउंटिंग द कॉस्ट 2025 में हुआ है।

    जून से सितंबर तक भारत और पाकिस्तान के बड़े हिस्सों में हुई बहुत ज्यादा मानसूनी बारिश को साल की 10 सबसे महंगी और असरदार जलवायु आपदाओं में से एक के रूप में लिस्ट किया गया है। भारत और पाकिस्तान में भारी बारिश की घटनाओं में कुल मिलाकर, कम से कम 1,860 लोगों की जान गई और कुल 5.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

    अमेरिका को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

    हालांकि वित्तीय नुकसान के मामले में यह क्षेत्र 10 की लिस्ट में पांचवें स्थान पर है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुईं। विश्व स्तर पर अमेरिका जो इतिहास में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें कैलिफोर्निया में लगी आग 60 बिलियन डॉलर के नुकसान (विश्व स्तर पर कुल लागत का लगभग 50%) के साथ सबसे बड़ी एक बार की घटना के रूप में लिस्ट में सबसे ऊपर रही और 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।

    शनिवार को जारी क्रिश्चियन एड की सालाना रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि इनमें से ज्यादातर अनुमान केवल "बीमाकृत नुकसान" पर आधारित हैं, जिसका मतलब है कि असली वित्तीय लागतें शायद और भी ज्यादा होंगी, जबकि मानवीय लागतों को अक्सर गिना नहीं जाता है।

    दूसरे नंबर कौन?

    इस लिस्ट में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर नवंबर में साउथ-ईस्ट एशिया में आए साइक्लोन और बाढ़ थे, जिनसे 25 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम और मलेशिया में 1,750 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।

    तीसरे नंबर चीन

    तीसरे नंबर पर चीन में आई विनाशकारी बाढ़ थी, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए, 11.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई।

    एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

    इंपीरियल कॉलेज लंदन में एटमॉस्फेरिक फिजिक्स की एमेरिटस प्रोफेसर जोआना हेग ने कहा, “ये आपदाएं 'कुदरती' नहीं हैं - ये लगातार फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल और राजनीतिक देरी का नतीजा हैं। जबकि नुकसान अरबों में होता है, इसका सबसे ज्यादा बोझ उन समुदायों पर पड़ता है जिनके पास ठीक होने के लिए सबसे कम संसाधन हैं। जब तक सरकारें अब उत्सर्जन कम करने और अनुकूलन उपायों के लिए फंड देने के लिए कदम नहीं उठातीं, यह दुख जारी रहेगा।”

    हालांकि टॉप 10 में वित्तीय लागतों पर ध्यान दिया गया है, जो आमतौर पर अमीर देशों में ज्यादा होती हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी की कीमतें ज्यादा होती हैं और वे बीमा करवा सकते हैं, इस साल की कुछ सबसे विनाशकारी खराब मौसम की घटनाओं ने गरीब देशों को प्रभावित किया, जिन्होंने जलवायु संकट पैदा करने में बहुत कम योगदान दिया है और उनके पास जवाब देने के लिए सबसे कम संसाधन हैं।

    क्रिश्चियन एड के सीईओ पैट्रिक वाट ने 2026 में दुनिया के नेताओं से कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए कहा, “जलवायु संकट से होने वाला दुख एक राजनीतिक पसंद है। यह फॉसिल फ्यूल जलाना जारी रखने, उत्सर्जन को बढ़ने देने और जलवायु वित्त पर किए गए वादों को तोड़ने के फैसलों से हो रहा है।”

