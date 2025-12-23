Language
    पीएम मोदी के विशेष दूत के बनकर आज श्रीलंका जाएंगे जयशंकर, क्या है एजेंडा?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    विदेश मंत्री एस जयशंकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका जाएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा भारत की 'पड़ोसी पहले' ...और पढ़ें

    विदेश मंत्री एस. जयशंकर। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका पहुंचेंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे।

    विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह यात्रा भारत की पड़ोसी पहले की नीति को रेखांकित करती है और चक्रवात दितवाह से हुई तबाही के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु की पृष्ठभूमि में हो रही है। जयशंकर अपनी इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के नेतृत्व के साथ हालात की समीक्षा करेंगे।

    भारत ने की श्रीलंका की मदद

    मंत्रालय के अनुसार, चक्रवात से हुई तबाही के बाद अंतरराष्ट्रीय सहायता की अपील करने वाला श्रीलंका के लिए भारत पहला देश था, जिसने तुरंत मदद पहुंचाई। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई है।

