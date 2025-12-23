पीएम मोदी के विशेष दूत के बनकर आज श्रीलंका जाएंगे जयशंकर, क्या है एजेंडा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका पहुंचेंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह यात्रा भारत की पड़ोसी पहले की नीति को रेखांकित करती है और चक्रवात दितवाह से हुई तबाही के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु की पृष्ठभूमि में हो रही है। जयशंकर अपनी इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के नेतृत्व के साथ हालात की समीक्षा करेंगे।