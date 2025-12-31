राजस्थान: कार में यूरिया की बोरियों में छिपाकर रखा था 150 किलो विस्फोटक, दो आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के टोंक जिले में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, पुलिस के कार से करीब 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है।

टोंक के डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने कहा, "एक मारुति सियाज कार से विस्फोटक जब्त किए गए हैं। यूरिया की बोरियों में छिपाकर रखा गया 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया। इसके अलावा, पुलिस ने 200 विस्फोटक बैटरियां और 1100 मीटर तार बरामद किया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक सुरेंद्र है और दूसरा सुरेंद्र मोची है। जांच जारी है।"