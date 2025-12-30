आय से अधिक संपत्ति में एक्साइज अधिकारी को पांच साल जेल की सजा, 2013 में CBI ने दर्ज किया था मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अधिकारी (एक्साइज अधिकारी) कौशिक करेलिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 63 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला उस समय का है जब कौशिक कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (केएसईजेड) में अप्रेजर अधिकारी था। वह इस समय भावनगर में केंद्रीय एक्साइज और सेवाकर निरीक्षक के रूप में कार्यरत है। उसकी पत्नी, पूजा करेलिया को अपराध में सहयोग के लिए एक साल की सजा सुनाई गई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।