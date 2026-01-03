ईवी बैटरी को मिलेगी आधार जैसी पहचान, ट्रैकिंग और रीसाइक्लिंग होगी आसान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। परिवहन मंत्रालय ने ईवी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी को आधार जैसी अद्वितीय पहचान संख्या आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे उनको ट्रैक करने में आसानी होगी और प्रभावी रिसाइक्लिंग सुनिश्चित की जा सकेगी।
मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, निर्माता या आयातक को बैटरियों को 21 अंक का बैटरी पैक आधार नंबर (बीपीएएन) आवंटित करना अनिवार्य होगा। साथ ही बीपीएएन के आधिकारिक पोर्टल पर संबंधित बैटरी पैक का डायनामिक डाटा भी अपलोड करना होगा।
बीपीएएन स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली और सुलभ स्थिति में होना चाहिए और इसका स्थान इस प्रकार चुना जाना चाहिए कि इसे नष्ट या खराब नहीं किया जा सके। इस प्रस्ताव का उद्देश्य बैटरी इकोसिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता लाना है जिससे प्रदर्शन और पर्यावरणीय प्रभाव की सटीक ट्रैकिंग संभव हो सके।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
