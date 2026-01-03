ईवी बैटरी को मिलेगी आधार जैसी पहचान, ट्रैकिंग और रीसाइक्लिंग होगी आसान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। परिवहन मंत्रालय ने ईवी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी को आधार जैसी अद्वितीय पहचान संख्या आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे उनको ट्रैक करने में आसानी होगी और प्रभावी रिसाइक्लिंग सुनिश्चित की जा सकेगी।

मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, निर्माता या आयातक को बैटरियों को 21 अंक का बैटरी पैक आधार नंबर (बीपीएएन) आवंटित करना अनिवार्य होगा। साथ ही बीपीएएन के आधिकारिक पोर्टल पर संबंधित बैटरी पैक का डायनामिक डाटा भी अपलोड करना होगा।