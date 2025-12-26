मिजोरम की 9 साल की बाल गायिका एस्थर हनामते को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, माता-पिता ने जताई खुशी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिजोरम की नौ वर्षीय बाल गायिका एस्थर लालदुहावमी हनामते को शुक्रवार को संगीत और सांस्कृतिक क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एस्थर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया।

हनामते के माता-पिता ने खुशी व्यक्त की और ईश्वर एवं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनकी बेटी को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान दिलाने में मदद व प्रेरणा दी। एस्थर तीन साल की उम्र में अपने गायन करियर की शुरुआत की थी। दक्षिण मिजोरम के लुंगलेई कस्बे की रहने वाली एस्थर ने तीन साल की उम्र में गाना शुरू किया और मुख्य रूप से गिरजाघरों और अन्य समारोहों में प्रस्तुति दी। एस्थर हनामते को उस समय व्यापक पहचान मिली, जब एआर रहमान द्वारा गाए गए 'वंदे मातरम्' के उनके वीडियो को मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री जोरमथांगा और बाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में साझा किया तथा यह गीत प्रसारित हो गया।

अगस्त 2021 में एस्थर ने 'जन गण मन' नामक एक संगीत वीडियो यूट्यूब पर जारी किया, जिसमें असम राइफल्स ने भी भाग लिया था। वीडियो को एक सप्ताह के भीतर 30 लाख बार देखा गया और अब तक इसे 5.60 करोड़ बार देखा जा चुका है।