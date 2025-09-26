जुलाई में ESIC से जुड़े 20.36 लाख नए सदस्य, श्रम मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) से इस वर्ष जुलाईमें 20.36 लाख सदस्य जुड़े हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी ताजा पेरोल डाटा के अनुसार, इसमें इसी वर्ष जून के मुकाबले पांच प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि रही है।

जून 2025 में 19.37 लाख ईएसआइसी से जुड़े थे।डाटा के अनुसार, जुलाई में 31,146 नए प्रतिष्ठानों भी ईएसआइ की सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया गया है जिससे अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

डाटा के अनुसार, जुलाई में ईएसआइसी से जुड़े कुल 20.36 लाख में से 9.85 लाख कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु के हैं। यह जुलाई में जोड़े गए कुल कर्मचारियों का 48.37 प्रतिशत है। इस दौरान 4.33 लाख महिला सदस्य और 88 ट्रांसजेंडर भी ईएसआइसी से जुड़े हैं। श्रम मंत्रालय का कहना है कि यह डाटा अस्थायी है और इसमें बदलाव हो सकता है।