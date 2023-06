Air India विमान की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग: जमीन पर सोते दिखे यात्री, कब सैन फ्रांसिस्को होंगे रवाना?

नई दिल्ली, एजेंसी। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्‍को जाने वाली फ्लाइट की रूस में इमरजैंसी लैंडिंग होने के बाद से तनाव पैदा हो गया है। 6 जून को इंजन में तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई173 को डायवर्ट कर रूस के मगदान में लैंड किया गया था। अमेरिका भी इस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हए है।

अब इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विमान के सभी यात्री जमीन पर सोते हुए नजर आ रहे है। हालांकि, एयर इंडिया ने अपनी तरफ से एक बयान जारी कर कहा था कि प्लेन की लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को पूरी सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया था।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जो यात्री सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे उन्‍हें रूस की राजधानी मॉस्को से 10,000 किमी से अधिक दूर मगदान में एक डॉर्मिटरी में रखा जा रहा है, क्योंकि मगदान में एयर इंडिया बोइंग 777-200 के 232 यात्रियों और क्रू की क्षमता वाला होटल नहीं है।

Yesterday, @AirIndia flight 173 from Delhi to San Francisco was diverted to Magadan, in rural Russia w/ over 220, mostly elderly, passengers.

Sat in plane for 6 hrs & after 18 hrs now, no word from Air India, @MEAIndia.

Here is a just taken video from a jittery passenger : pic.twitter.com/n6qymnvXrc— Tarun Shukla (@shukla_tarun) June 7, 2023