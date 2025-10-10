दुर्गापुर-मुंबई इंडिगो विमान की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट में कैंसर मरीज की मौत के बाद लिया फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के बर्दवान का रहने वाला युवक जो कैंसर पीड़ित था। गुरुवार की रात दुर्गापुर-मुंबई इंडिगो फ्लाइट से इलाज के लिए मुंबई जा रहा था। इसी दौरान वो फ्लाइट की सीट से बेहोश होकर गिर गया। जिसके बाद रायपुर के हवाईअड्डे में गुरुवार की आधी रात आपातकालीन लैंडिंग कराई गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फ्लाइट में बेहोश हुए युवक को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने मृष घोषित कर दिया। ब्लड कैंसर से जूझ रहा था यात्री एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात दुर्गापुर से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट में पश्चिम बंगाल के बर्दवान निवासी गौतम बाउड़ी सवार था। वह ब्लड कैंसर से पीड़ित था। इलाज के लिए मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल जा रहा था। फ्लाइट में उसकी तबीयत खराब हुई और वह बेहोश हो गया।