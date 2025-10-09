AI का मिसयूज करने वाला IIIT का छात्र गिरफ्तार, 36 छात्राओं की बनाई थी अश्लील फोटो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआइटी) की 36 छात्राओं की एआइ की मदद से अश्लील तस्वीरें बनाने के आरोपित छात्र सैयद रहीम अदनान अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह बिलासपुर का रहने वाला है और बीटेक कंप्यूटर साइंस में पांचवें सेमेस्टर का छात्र है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रबंधन ने छात्राओं की शिकायत पर उसे पहले ही निलंबित कर दिया है। बुधवार को मामला सार्वजनिक होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कठोर कार्रवाई की घोषणा की थी। आरोपित ने पिछले दिनों अपनी एक सहपाठी छात्रा को उसकी ही अश्लील तस्वीर वाट्सएप पर भेजी थी। सिर्फ एक बार फोटो दिखने वाली (वन टाइम) वाट्सएप की व्यवस्था के बाद छात्रा परेशान हो गई।

उसने अन्य सहेलियों को सूचित किया और प्रबंधन से शिकायत की। संस्थान में दो दिनों तक हंगामे के बाद आरोपित छात्र को निलंबित कर जांच समिति का गठन किया था। जांच में स्पष्ट हुआ कि संस्थान में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान आरोपित वहां उपस्थित छात्राओं की तस्वीरें खींचता था और एआइ के माध्यम से अश्लील रूप में परिवर्तित करता था।