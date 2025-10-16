Language
    सड़क किनारे फंसा था हाथी का बच्चा, मां हथिनी ने किया कुछ ऐसा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:43 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक हथिनी अपने बच्चे को सड़क किनारे फंसा हुआ देखकर उसे बचाने की कोशिश कर रही है। यह वीडियो मां और बच्चे के प्यार को दर्शाता है।

    मां हथिनी ने बच्चे का पार कराई सड़क। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाथी धरती पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवरों में से एक है। ये अक्सर एक साथ झुंड में रहते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी दूसरे हाथियों को पानी और भोजन ढूंढ़ने में मदद करती है और बच्चों की रक्षा करती है।

    मादा हाथी का ऐसा ही एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है मादा हाथी एक छोटे बच्चे को सड़क पार करने में मदद कर रही है।

    मादा हाथी ने बच्चे का पार कराई सड़क

    भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान ने एक वीडियो शेयर किया है। 17 सेकंड के वीडियो में एक हाथी का बच्चा सड़क किनारे फंसा हुआ है और खुद को ऊपर नहीं उठा पा रहा है। जैसे ही हाथी का बच्चा संघर्ष करता है, मादा हाथी और एक अन्य हाथी उसे बचाने के लिए आते हैं और उसे सड़क पर धकेलने में कामयाब हो जाते हैं।

     कासवान ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "ये मां और बच्चे की जोड़ी। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए।" इस वीडियो में कुछ लोग झुंड के गुजरने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    यूजर्स के दिल को छू रहे वीडियो

    वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तुरंत वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर हाथियों के इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। एक यूजर ने कहा, "जंगल में कितना सच्चा प्यार। धैर्य और सुरक्षा का प्रकृति का सबसे बड़ा सबक।" वहीं दूसरे ने कहा, "मां-बच्चे का रिश्ता बहुत ही दिल को छू लेने वाला है।"

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "जिस तरह तीनों ने सड़क पार की, उससे ऐसा लगा जैसे वे ट्रैफिक को रोकना नहीं चाहते थे। सच कहूं तो, उनमें इंसानों से ज्यादा नागरिक भावना है।"

    इसे भी पढ़ें: दीपावली से पहले आसमान क्यों छूने लगे फ्लाइट के फेयर? लखनऊ से मुंबई 25 हजार के पार, पूरी लिस्ट

     