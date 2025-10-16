सड़क किनारे फंसा था हाथी का बच्चा, मां हथिनी ने किया कुछ ऐसा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाथी धरती पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवरों में से एक है। ये अक्सर एक साथ झुंड में रहते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी दूसरे हाथियों को पानी और भोजन ढूंढ़ने में मदद करती है और बच्चों की रक्षा करती है।

मादा हाथी का ऐसा ही एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है मादा हाथी एक छोटे बच्चे को सड़क पार करने में मदद कर रही है। मादा हाथी ने बच्चे का पार कराई सड़क भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान ने एक वीडियो शेयर किया है। 17 सेकंड के वीडियो में एक हाथी का बच्चा सड़क किनारे फंसा हुआ है और खुद को ऊपर नहीं उठा पा रहा है। जैसे ही हाथी का बच्चा संघर्ष करता है, मादा हाथी और एक अन्य हाथी उसे बचाने के लिए आते हैं और उसे सड़क पर धकेलने में कामयाब हो जाते हैं।