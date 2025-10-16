Language
    दीपावली से पहले आसमान क्यों छूने लगे फ्लाइट के फेयर? लखनऊ से मुंबई 25 हजार के पार, पूरी लिस्ट

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:08 PM (IST)

    दीपावली के बाद यात्रियों की वापसी मुश्किल होने वाली है, खासकर मुंबई जैसे शहरों से। 26 अक्टूबर को लखनऊ से मुंबई का विमान किराया 25 हजार रुपये तक पहुँच गया है। ट्रेनों में भारी वेटिंग लिस्ट के कारण विमानों के किराए में वृद्धि हुई है, जो पिछले साल से 10% अधिक है। तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी काफी बढ़ गई है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली मनाने के लिए अपने घरों को आने वाले यात्रियों की वापसी भी मुश्किल भरी होगी। दीपावली बाद मुंबई सहित सभी बड़े नगरों का विमान किराया महंगा हो गया है। सबसे अधिक मांग 26 अक्टूबर को लखनऊ से कई शहरों के विमान के टिकट की हो रही है। इस कारण लखनऊ से मुंबई का 26 अक्टूबर का विमान का किराया 25 हजार रुपये तक पहुंच गया है।

    दीपावली 20 अक्टूबर को है, ऐसे में 17 और 18 अक्टूबर को मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद व चेन्नई सहित कई शहरों से लखनऊ आने वाली ट्रेनें अधिक वेटिंग लिस्ट के कारण स्थिति रिग्रेट हो चुकी हैं। ट्रेनों में जगह नहीं मिलने का असर विमानों के किराए पर पड़ रहा है। इस बार विमान का किराया पिछले साल की अपेक्षा अधिक हो गया है।

    लखनऊ आने के बाद 26 अक्टूबर की वापसी के लिए विमानों का किराया पांच से छह गुणा महंगा हो चुका है। एयरलाइन सेक्टर के जानकारों के मुताबिक ट्रेनों में वेटिंग रिग्रेट की स्थिति के कारण विमान कंपनियों के टिकट पिछले साल की अपेक्षा 10 प्रतिशत तक महंगे हो चुके हैं। अगले दो दिनों में इसमें और वृद्धि संभव है।

    26 अक्टूबर के विमानों का किराया

    विमान संख्या एयरलाइन कहां के लिए किराया (रुपये में)
    एआइ-2492 एयर इंडिया मुंबई 25728
    क्यूपी-1526 अकासा एयर मुंबई 24713
    6ई-6222 इंडिगो एयरलाइन मुंबई 24021
    6ई-2292 इंडिगो एयरलाइन दिल्ली 9036
    एआइ-1824 एयर इंडिया दिल्ली 19122
    एआइ-2500 एयर इंडिया दिल्ली 10480
    6ई-435 इंडिगो एयरलाइन बेंगलुरु 22777
    आइएक्स-1959 एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु 22165
    आइएक्स-2049 एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु 22165
    6ई-325 इंडिगो एयरलाइन बेंगलुरु 20887
    6ई-118 इंडिगो एयरलाइन पुणे 19417
    6ई-518 इंडिगो एयरलाइन चेन्नई 18157
    6ई-515 इंडिगो एयरलाइन देहरादून 16792
    6ई-6166 इंडिगो एयरलाइन हैदराबाद 15165
    6ई-607 इंडिगो एयरलाइन हैदराबाद 15165
    6ई-7027 इंडिगो एयरलाइन जयपुर 13508
    6ई-6469 इंडिगो एयरलाइन कोलकाता 10492

    18 को लखनऊ आने का विमान किराया

    विमान संख्या एयरलाइन कहां से किराया
    एआइ 2491 एयर इंडिया मुंबई 29471
    6ई-2442 इंडिगो एयरलाइन मुंबई 24227
    एआइ-2499 एयर इंडिया दिल्ली 15010
    आइएक्स-2048 एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु 22113
    6ई-338 इंडिगो एयरलाइन पुणे 21693
    6ई-515 इंडिगो एयरलाइन चेन्नई 22613
    6ई-518 इंडिगो एयरलाइन देहरादून 16708
    6ई-2388 इंडिगो एयरलाइन चंडीगढ़ 20307

    ट्रेनों से वापसी भी मुश्किल

    दीपावली के बाद वापसी के लिए 26 अक्टूबर की ट्रेनों में सबसे अधिक वेटिंग है। इस कारण कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की एसी चेयरकार श्रेणी में लखनऊ से नई दिल्ली की वेटिंग 122 पहुंच गई है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस की एसी चेयरकार की वेटिंग 138, शताब्दी एक्सप्रेस में 164 तक हो गई है। आनंद विहार डबल डेकर की वेटिंग 89 और गोमती एक्सप्रेस की सेकेंड सीटिंग क्लास में वेटिंग 85 है।

    लखनऊ से जाने वाली अन्य ट्रेनों की स्थिति

    ट्रेन नंबर/नाम स्लीपर 3एसी एसी 3ई 2 एसी
    12429 एसी एक्सप्रेस 165 78 99  रिग्रेट 
    12229 लखनऊ मेल 153  रिग्रेट   रिग्रेट  58
    14207 पदमावत एक्सप्रेस 94  रिग्रेट   रिग्रेट  18
    12225 कैफियात एक्सप्रेस  रिग्रेट   रिग्रेट   रिग्रेट   रिग्रेट 
    12555 गोरखधाम एक्सप्रेस  रिग्रेट  173  रिग्रेट   रिग्रेट 
    12555 पुष्पक एक्सप्रेस 74  रिग्रेट  105  रिग्रेट 

    गोमतीनगर पनवेल में सीटें खाली

    रेलवे 25 अक्टूबर को लखनऊ से पनवेल के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ट्रेन नंबर 05037 गोमतीनगर से 25 अक्टूबर को सुबह 5:25 बजे छूटेगी। इस ट्रेन में 25 अक्टूबर को स्लीपर में 339, एसी थर्ड में 454 और एसी सेकेंड में 55 सीटें खाली हैँ।