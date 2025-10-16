दीपावली से पहले आसमान क्यों छूने लगे फ्लाइट के फेयर? लखनऊ से मुंबई 25 हजार के पार, पूरी लिस्ट
दीपावली के बाद यात्रियों की वापसी मुश्किल होने वाली है, खासकर मुंबई जैसे शहरों से। 26 अक्टूबर को लखनऊ से मुंबई का विमान किराया 25 हजार रुपये तक पहुँच गया है। ट्रेनों में भारी वेटिंग लिस्ट के कारण विमानों के किराए में वृद्धि हुई है, जो पिछले साल से 10% अधिक है। तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी काफी बढ़ गई है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली मनाने के लिए अपने घरों को आने वाले यात्रियों की वापसी भी मुश्किल भरी होगी। दीपावली बाद मुंबई सहित सभी बड़े नगरों का विमान किराया महंगा हो गया है। सबसे अधिक मांग 26 अक्टूबर को लखनऊ से कई शहरों के विमान के टिकट की हो रही है। इस कारण लखनऊ से मुंबई का 26 अक्टूबर का विमान का किराया 25 हजार रुपये तक पहुंच गया है।
दीपावली 20 अक्टूबर को है, ऐसे में 17 और 18 अक्टूबर को मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद व चेन्नई सहित कई शहरों से लखनऊ आने वाली ट्रेनें अधिक वेटिंग लिस्ट के कारण स्थिति रिग्रेट हो चुकी हैं। ट्रेनों में जगह नहीं मिलने का असर विमानों के किराए पर पड़ रहा है। इस बार विमान का किराया पिछले साल की अपेक्षा अधिक हो गया है।
लखनऊ आने के बाद 26 अक्टूबर की वापसी के लिए विमानों का किराया पांच से छह गुणा महंगा हो चुका है। एयरलाइन सेक्टर के जानकारों के मुताबिक ट्रेनों में वेटिंग रिग्रेट की स्थिति के कारण विमान कंपनियों के टिकट पिछले साल की अपेक्षा 10 प्रतिशत तक महंगे हो चुके हैं। अगले दो दिनों में इसमें और वृद्धि संभव है।
26 अक्टूबर के विमानों का किराया
|विमान संख्या
|एयरलाइन
|कहां के लिए
|किराया (रुपये में)
|एआइ-2492
|एयर इंडिया
|मुंबई
|25728
|क्यूपी-1526
|अकासा एयर
|मुंबई
|24713
|6ई-6222
|इंडिगो एयरलाइन
|मुंबई
|24021
|6ई-2292
|इंडिगो एयरलाइन
|दिल्ली
|9036
|एआइ-1824
|एयर इंडिया
|दिल्ली
|19122
|एआइ-2500
|एयर इंडिया
|दिल्ली
|10480
|6ई-435
|इंडिगो एयरलाइन
|बेंगलुरु
|22777
|आइएक्स-1959
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|बेंगलुरु
|22165
|आइएक्स-2049
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|बेंगलुरु
|22165
|6ई-325
|इंडिगो एयरलाइन
|बेंगलुरु
|20887
|6ई-118
|इंडिगो एयरलाइन
|पुणे
|19417
|6ई-518
|इंडिगो एयरलाइन
|चेन्नई
|18157
|6ई-515
|इंडिगो एयरलाइन
|देहरादून
|16792
|6ई-6166
|इंडिगो एयरलाइन
|हैदराबाद
|15165
|6ई-607
|इंडिगो एयरलाइन
|हैदराबाद
|15165
|6ई-7027
|इंडिगो एयरलाइन
|जयपुर
|13508
|6ई-6469
|इंडिगो एयरलाइन
|कोलकाता
|10492
18 को लखनऊ आने का विमान किराया
|विमान संख्या
|एयरलाइन
|कहां से
|किराया
|एआइ 2491
|एयर इंडिया
|मुंबई
|29471
|6ई-2442
|इंडिगो एयरलाइन
|मुंबई
|24227
|एआइ-2499
|एयर इंडिया
|दिल्ली
|15010
|आइएक्स-2048
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|बेंगलुरु
|22113
|6ई-338
|इंडिगो एयरलाइन
|पुणे
|21693
|6ई-515
|इंडिगो एयरलाइन
|चेन्नई
|22613
|6ई-518
|इंडिगो एयरलाइन
|देहरादून
|16708
|6ई-2388
|इंडिगो एयरलाइन
|चंडीगढ़
|20307
ट्रेनों से वापसी भी मुश्किल
दीपावली के बाद वापसी के लिए 26 अक्टूबर की ट्रेनों में सबसे अधिक वेटिंग है। इस कारण कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की एसी चेयरकार श्रेणी में लखनऊ से नई दिल्ली की वेटिंग 122 पहुंच गई है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस की एसी चेयरकार की वेटिंग 138, शताब्दी एक्सप्रेस में 164 तक हो गई है। आनंद विहार डबल डेकर की वेटिंग 89 और गोमती एक्सप्रेस की सेकेंड सीटिंग क्लास में वेटिंग 85 है।
लखनऊ से जाने वाली अन्य ट्रेनों की स्थिति
|ट्रेन नंबर/नाम
|स्लीपर
|3एसी
|एसी 3ई
|2 एसी
|12429 एसी एक्सप्रेस
|165
|78
|99
|रिग्रेट
|12229 लखनऊ मेल
|153
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|58
|14207 पदमावत एक्सप्रेस
|94
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|18
|12225 कैफियात एक्सप्रेस
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|12555 गोरखधाम एक्सप्रेस
|रिग्रेट
|173
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|12555 पुष्पक एक्सप्रेस
|74
|रिग्रेट
|105
|रिग्रेट
गोमतीनगर पनवेल में सीटें खाली
रेलवे 25 अक्टूबर को लखनऊ से पनवेल के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ट्रेन नंबर 05037 गोमतीनगर से 25 अक्टूबर को सुबह 5:25 बजे छूटेगी। इस ट्रेन में 25 अक्टूबर को स्लीपर में 339, एसी थर्ड में 454 और एसी सेकेंड में 55 सीटें खाली हैँ।
