'अधिकारियों के चयन में किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं', चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को पत्र लिखकर दो-टूक कहा है कि चुनाव अधिकारियों, विशेषकर बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) व निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के चयन में निर्धारित मानदंडों व जारी दिशानिर्देशों को लेकर किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि बीएलओ के तौर पर नियुक्ति के लिए पहली प्राथमिकता राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों को देने को कहा गया है, जिसमें शिक्षक भी शामिल होंगे। स्थायी कर्मचारियों की कमी होने पर ही राज्य सरकार के ठेका कर्मचारियों की इस पद पर नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। जिला चुनाव अधिकारियों को इसकी सीईओ को सूचना देनी होगी।