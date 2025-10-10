कई चरणों में हो सकता है देशव्यापी एसआइआर, आगामी चुनाव वाले राज्यों से होगी शुरुआत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का देशव्यापी अभियान चरणबद्ध तरीके से शुरू कर सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इसकी शुरुआत कुछ राज्यों के समूह से हो सकती है जिनमें वे राज्य शामिल होंगे जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग फिलहाल उन राज्यों में अभियान नहीं चलाएगा जहां स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, क्योंकि जमीनी स्तर का चुनाव तंत्र इसमें व्यस्त है और एसआइआर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। 2026 में इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव वर्ष 2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन पांच राज्यों के अलावा पहले चरण में कुछ अन्य राज्यों में भी एसआइआर का आयोजन किया जा सकता है। बिहार में एसआइआर का काम पूरा हो गया है, जहां 30 सितंबर को लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी।

जल्द शुरू होगा सभी राज्यों में मतदाता सूचियों का एसआइआर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि सभी राज्यों में मतदाता सूचियों का एसआइआर शुरू करने का काम प्रगति पर है और तीनों आयुक्त विभिन्न राज्यों में इसकी तिथियों पर फैसला करने के लिए जल्द बैठक करेंगे।

बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि आयोग ने 24 जून को बिहार में एसआइआर शुरू करते समय देशव्यापी एसआइआर की अपनी योजना की घोषणा कर दी थी।