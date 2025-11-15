Language
    EC ने BLO को दिए स्पेशल अभियान चलाने के निर्देश, SIR को लेकर किया बड़ा दावा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान घर-घर जाकर सत्यापन और नए मतदाताओं को शामिल करने पर जोर दिया है। बीएलओ को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि 1 अप्रैल 2026 तक योग्य मतदाताओं को शामिल किया जा सके। बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख गलत नाम हटाए गए और 21 लाख नए नाम जोड़े गए। दूसरे चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 48.67 करोड़ तक गणना फार्म पहुंच गए हैं।

    EC ने BLO को दिए स्पेशल अभियान चलाने के निर्देश (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में हो रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण ( एसआइआर) के दौरान चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर सत्यापन के साथ ही नए मतदाताओं को भी प्रमुखता से शामिल करने पर जोर दिया है।

    बीएलओ ( बूथ लेवल आफीसर ) से अपने क्षेत्रों में इसे लेकर विशेष अभियान चलाने को कहा है। इस दौरान एक अप्रैल 2026 तक मतदाता बनने की पात्रता रखने वालों को इसमें शामिल करने का सुझाव दिया है। मौजूदा समय में मतदाता सूची में 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा साल में चार बार यानी एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई व एक अक्टूबर को नाम जुडवा सकते है।

    BLO को नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मशक्कत

    आयोग का मानना है कि इससे इन 12 राज्यों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद बीएलओ को नए सिरे घर-घर जाकर नए मतदाता बनाने की मशक्कत नहीं करनी पडेगी। वैसे भी एसआइआर के दूसरे चरण में शामिल सभी 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सात फरवरी 2026 तक हो जाएगा।

    वहीं इसके बाद इनमें से बंगाल, केरल सहित पांच राज्यों में मई- जून में चुनाव हो सकते है। आयोग का यह जोर इसलिए भी क्योंकि बिहार एसआइआर के दौरान 65 लाख गलत नामों को हटाने के साथ 21 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे। इस बीच आयोग ने 12 राज्यों में चल रहे SIR के दूसरे चरण का ब्यौरा भी साझा किया है। जिसमें बताया है कि 15 नवंबर तक इन राज्यों में 95 प्रतिशत गणना फार्म को बांटने का काम पूरा हो गया है।

    SIR के दूसरे चरण में कितने हैं मतदाता

    इनमें केरल को छोड़कर सभी राज्यों का प्रदर्शन 93 प्रतिशत से अधिक है जबकि केरल में अब तक 87 प्रतिशत ही गणना फार्मों का वितरण हो पाया है। गौरतलब है कि दूसरे चरण के इस एसआइआर में 12 राज्यों के करीब कुल 51 करोड़ मतदाता है। ऐसे में 48.67 करोड मतदाताओं तक गणना फार्म पहुंच गया है।

