निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव के लिए ईवीएम का वितरण शुरू किया, अपनाया ये तरीका 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रभावशीलता में उम्मीदवारों का विश्वास बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों का रैंडम तरीके से वितरण शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान छह नवंबर को होगा।

चुनाव आयोग ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों का वितरण राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा ईवीएम प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया गया। यह काम मंगलवार को भी जारी रहेगा।

'रैंडम तरीके से किया गया बीयू, सीयू और वीवीपैट का आवंटन' चुनाव आयोग ने कहा कि कुल 54,311 बैलट यूनिट (बीयू), 54,311 कंट्रोल यूनिट (सीयू) और 58,123 वीवीपैट का आवंटन 121 विधानसभा क्षेत्रों में रैंडम तरीके से किया गया। इन विधानसभा क्षेत्रों में 45,336 मतदान केंद्र हैं। ईवीएम और वीवीपैट की निर्वाचन क्षेत्रवार सूची सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला मुख्यालयों पर साझा की गई।