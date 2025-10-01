Language
    पहले की गरबा रोकने की कोशिश फिर फेंकने लगे अंडे, ठाणे में बिगड़ा माहौल

    By Jagran News Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    देश में गरबा महोत्सव की धूम है वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा रोड इलाके के एक हाउसिंग सोसाइटी में गरबा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की गई। एक व्यक्ति ने गरबा पंडाल में अंडे फेंके जिससे नागरिकों में आक्रोश फैल गया। पुलिस के अनुसार कार्यक्रम रोकने की भी कोशिश की गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    ठाणे में गरबा महोत्सव के दौरान फेंके गए अंडे (गरबा महोत्व की फाइल फोटो, PTI)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में इन दिनों गरबा महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। कई जगहों पर गरबा पंडालों में गैर हिंदूओं की एंट्री बैन है। वहीं, इन सबके बीच महाराष्ट्र के ठाणे में गरबा महोत्सव के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। जहां मीरा रोड इलाके के काशीगांव स्थित हाउसिंग सोसाइटी परिसर में गरबा चल रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अंडा फेंक दिया। इस घटना के दौरान नागरिकों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला।

    दरअसल, पूरा मामला 30 सितंबर की रात का है। जब ठाणे स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी में गरबा समारोह चल रहा था। इस दौरान कथित दौर पर एक व्यक्ति ने रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच ऊपरी मंजिल से अंडे फेंके। जिसके बाद लोग भड़क गए और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी।

    जानिए पूरी घटना

    एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, यह घटना मंगलवार रात 10:30 से 11 बजे के बीच की हुई, जब मीरा रोड इलाके के काशीगांव स्थित हाउसिंग सोसाइटी परिसर में गरबा चल रहा था, तभी एक व्यक्ति ने कथित तौर पर नीचे अंडे फेंके दिए। उन्होंने यह भी बताया कि घटना से पहले इस कार्यक्रम को रोकने की भी कोशिश की गई थी।

    कार्यक्रम रोकने के लिए पुलिस को किया फोन

    इस घटना से कुछ समय पहले एक संदिग्ध व्यक्ति को परिसर में देखा गया। जो अपने मोबाइल फोन से गरबा वीडियो बना रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, उसने शोर और चिंता का हवाले देते हुए कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की और इसके लिए कई बार पुलिस को फोन भी किया था। सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने संदिग्ध व्यक्ति को 16वीं मंजिल से कथित तौर पर अंडा फेंकते हुए देखा और वहां मौजूद दो महिला पुलिसकर्मियों के पास टूटा हुआ अंडा भी पाया।

    अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

    इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोग काशीगांव पुलिस थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    इनपुट- पीटीआई

