    मॉरीशस के अधिकारियों को ED दे रही है मनी लॉड्रिंग पकड़ने की ट्रेनिंग, विदेश में बड़ा हो रहा कद

    By Jagran News Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:00 PM (IST)

    भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भले ही आलोचना झेल रहा हो लेकिन विदेशों में मनी लांड्रिंग की जांच में इसका महत्व बढ़ रहा है। ईडी के अधिकारी मारीशस में मनी लांड्रिंग और वित्तीय आसूचना जुटाने के तरीकों पर वहाँ के अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह प्रशिक्षण भारत और मारीशस के बीच वित्तीय अपराधों की संयुक्त जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    मॉरीशस के अधिकारियों को ED दे रही है मनी लॉड्रिंग पकड़ने की ट्रेनिंग (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत में भले ही ईडी के खिलाफ कम सजा दर के आरोपों को लेकर अभियान चलाया जाता हो, लेकिन मनी लांड्रिंग की जांच को लेकर विदेश में उसका कद बड़ा हो रहा है। ईडी के अधिकारी मनी लांड्रिंग को पकड़ने और वित्तीय आसूचना (फाइनेंसियल इंटेलीजेंस) जुटाने को लेकर को मारीशस के अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं।

    इसके लिए ईडी के विशेष निदेशक समेत चार वरिष्ठ अधिकारी मारीशस में है। ईडी के निदेशक राहुल नवीन ने इसे भविष्य में मनी लांड्रिंग के मामले की मारीशस के साथ संयुक्त जांच की दिशा में अहम कदम बताया। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसी साल मार्च में मारीशस के फाइनेंशियल क्राइम कमीशन (एफसीसी) और ईडी के बीच मनी लांड्रिंग और वित्तीय अपराधों की जांच में सहयोग को लेकर समझौता हुआ थी।

    पांच दिन का प्रोग्राम तैयार

    इसी समझौते के तहत ईडी ने एफसीस के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए पांच दिन का प्रोग्राम तैयार किया। जिसमें जटिल मनी लांड्रिंग के मामलों की जांच से लेकर सबूत जुटाने और अपराध को अदालत के सामने साबित करने तक के तरीके शामिल हैं।

    इसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के मापदंडों के अनुरूप तैयार किया गया है। ध्यान देने की बात है कि एफएटीएफ मनी लांड्रिंग के कई मामलों की जांच में ईडी की तारीफ कर चुका है और उसे दुनिया की अन्य एजेंसियों के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत भी किया है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ट्रेनिंग 22 सितंबर को मारीशस के पोर्ट लुइस में शुरू हुई, जो 26 सितंबर तक चलेगी। जरूरत पड़ने पर मारीशस के अधिकारियों के भारत बुलाकर भी ट्रेनिंग दी जा सकती है।

