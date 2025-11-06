सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ ED का एक्शन, अवैध सट्टेबाजी एप केस में 11 करोड़ की संपत्ति जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी का दावा है कि रैना और धवन ने इस एप के जरिए सट्टेबाजी में शामिल होकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना का खिलाफ एक्शन लेते हुए उनकी 11.14 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली है।
ईडी को जांच में पता चला है कि दोनों पूर्व क्रिकेटरों ने विदेशी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet को प्रमोट किया।
धवन और रैना की संपत्ति जब्त के आदेश
सूत्रों के अनुसार, 1xBet नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट के खिलाफ मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धवन की 4.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और रैना के 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
1xBet के लिए दोनों पूर्व क्रिकेटरों ने प्रचार
जांच एजेंसी की जांच में पाया गया है कि दोनों पूर्व क्रिकेटरों ने 1xBet और उसके सहयोगियों के प्रचार के लिए "जानबूझकर" विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन समझौते किए थे।
युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा से भी हो चुकी है पूछताछ
ईडी ने इस जांच के तहत इन दोनों के अलावा युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा जैसे अन्य पूर्व क्रिकेटरों, अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती (तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद) और अंकुश हाजरा (बंगाली अभिनेता) से भी पूछताछ की है।
कुराकाओ में पंजीकृत, 1xBet को पोर्टल द्वारा सट्टेबाजी उद्योग में 18 सालों के अनुभव के साथ एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाज बताया गया है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
इसे भी पढ़ें: Hardik Pandya ने नई गर्लफ्रेंड के साथ धोई Lamborghini Urus SE, सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वीडियो वायरल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।