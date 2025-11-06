सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ ED का एक्शन, अवैध सट्टेबाजी एप केस में 11 करोड़ की संपत्ति जब्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना का खिलाफ एक्शन लेते हुए उनकी 11.14 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली है।

ईडी को जांच में पता चला है कि दोनों पूर्व क्रिकेटरों ने विदेशी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet को प्रमोट किया।

धवन और रैना की संपत्ति जब्त के आदेश

सूत्रों के अनुसार, 1xBet नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट के खिलाफ मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धवन की 4.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और रैना के 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।