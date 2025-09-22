विला, फ्लैट और बैंक में जमा रुपया... ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ED ने 307 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने फेयरप्ले नामक प्लेटफॉर्म से जुड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और प्रसारण मामले में दुबई में जमीन, विला और फ्लैट और भारत में बैंक में जमा राशि जब्त की है। इसकी कुल कीमत 307 करोड़ रुपये है।
यह मामला मुंबई पुलिस की साइबर शाखा द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है। यह शिकायत वायकाम18 मीडिया द्वारा फेयरप्ले और अन्य के खिलाफ भेजे गए पत्र के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें पूर्व कंपनी को 100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व नुकसान का आरोप लगाया गया था।
ईडी ने क्या बताया?
ईडी ने कहा कि फेयरप्ले और उसके सहयोगियों सहित विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए दर्ज कई अन्य एफआईआर को जांच के लिए एक साथ जोड़ दिया गया है। जांच में पाया गया कि कृष लक्ष्मीचंद शाह नामक व्यक्ति फेयरप्ले के पीछे मुख्य व्यक्ति था।
कई कंपनियों को किया गया रजिस्टर्ड
उसने उक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए विभिन्न कंपनियों को पंजीकृत किया था, जैसे कि कुराकाओ में प्ले वेंचर्स एन वी और डच एंटिलीज मैनेजमेंट एन वी, दुबई में फेयरप्ले स्पोर्ट एलएलसी, फेयरप्ले मैनेजमेंट डीएमसीसी और माल्टा में प्ले वेंचर्स होल्डिंग लिमिटेड। फेयरप्ले का संचालन मुख्य रूप से शाह द्वारा दुबई से अपने सहयोगियों, अनिल कुमार ददलानी और अन्य की मदद से किया जा रहा है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
