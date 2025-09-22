विला, फ्लैट और बैंक में जमा रुपया... ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ED ने 307 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेयरप्ले नामक प्लेटफॉर्म से जुड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई में जमीन विला फ्लैट और भारत में बैंक जमा राशि जब्त की है जिनका मूल्य 307 करोड़ रुपये है। यह मामला मुंबई पुलिस की साइबर शाखा में वायकाम18 मीडिया की शिकायत पर दर्ज हुआ था जिसमें फेयरप्ले पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व नुकसान का आरोप लगाया गया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने फेयरप्ले नामक प्लेटफॉर्म से जुड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और प्रसारण मामले में दुबई में जमीन, विला और फ्लैट और भारत में बैंक में जमा राशि जब्त की है। इसकी कुल कीमत 307 करोड़ रुपये है।

यह मामला मुंबई पुलिस की साइबर शाखा द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है। यह शिकायत वायकाम18 मीडिया द्वारा फेयरप्ले और अन्य के खिलाफ भेजे गए पत्र के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें पूर्व कंपनी को 100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व नुकसान का आरोप लगाया गया था।

ईडी ने क्या बताया? ईडी ने कहा कि फेयरप्ले और उसके सहयोगियों सहित विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए दर्ज कई अन्य एफआईआर को जांच के लिए एक साथ जोड़ दिया गया है। जांच में पाया गया कि कृष लक्ष्मीचंद शाह नामक व्यक्ति फेयरप्ले के पीछे मुख्य व्यक्ति था।