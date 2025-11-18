ED का बड़ा एक्शन, गेमिंग कंपनी Winzo और GamezKraft के ठिकानों पर मारा छापा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने Winzo और GamezKraft नामक गेमिंग कंपनियों के कार्यालयों पर छापा मारा। यह कार्रवाई धोखाधड़ी, हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते की गई। कुल 11 स्थानों पर तलाशी जारी है, जिसमें कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों के आवास भी शामिल हैं। आरोप है कि इन कंपनियों ने गेमिंग एल्गोरिदम में हेरफेर करके अवैध रूप से मुनाफा कमाया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने Winzo और GamezKraft कंपनी के ऑफिस में छापामारी की है। ईडी के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस ने मंगलवार को धोखाधड़ी, हेरफेर और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के संबंध में दो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ छापामारी शुरू की है।
अधिकारियों ने बताया कि कुल 11 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। इनमें बेंगलुरु में पांच, दिल्ली में चार और गुरुग्राम में दो परिसर शामिल हैं।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही छापेमारी में कंपनियों के कॉर्पोरेट कार्यालयों के साथ-साथ उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मुख्य परिचालन अधिकारियों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों सहित उनके प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों के आवास भी शामिल हैं।
गेमिंग एल्गोरिदम में हेरफेर के आरोप
यह कार्रवाई कई पीड़ितों की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद की गई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन प्लेटफॉर्म्स ने खिलाड़ियों को अनुचित नुकसान पहुंचाने के लिए अपने गेमिंग एल्गोरिदम में हेरफेर किया था। इससे कंपनियों को अवैध रूप से मुनाफा कमाने का मौका मिला।
अधिकारियों ने बताया कि चल रही तलाशी के दौरान यह पता चला है कि प्रवर्तकों के पास क्रिप्टो वॉलेट हैं। जो क्रिप्टोकरेंसी के जरिए धन शोधन का संकेत देते हैं। इससे डिजिटल परिसंपत्तियों के जरिए धन शोधन के संभावित चैनलों का संकेत मिलता है।
वित्तीय रिकॉर्ड, तकनीकी डेटा और क्रिप्टो लेनदेन की हो रही जांच
एजेंसी कथित अवैध लाभ की सीमा और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संभावित उल्लंघन का आकलन करने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड, तकनीकी डेटा और क्रिप्टो लेनदेन की जांच कर रही है।
