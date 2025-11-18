'दुनिया के लिए भारत उभरता हुआ मॉडल', पीएम मोदी के भाषण के मुरीद हुए शशि थरूर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कांग्रेस नेता शशि थरूर के सुर बदले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद होने के बावजूद शशि थरूर अक्सर सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी समेत सरकार के कई फैसलों की सराहना करते दिखाई देते हैं।

हालांकि, उनके इस कदम से कांग्रेस के खेमे में भी खलबली मच जाती है। शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं, जिसके बाद सियासी पारा हाई होने के कयास लगाए जा रहे हैं।

दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान को संबोधित करते हुए 2035 तक भारत को मैकाले की मानसिकता से निकालने की हुंकार भरी थी। पीएम मोदी के भाषण के दौरान ऑडियंस की कतार में शशि थरूर भी मौजूद थे।

शशि थरूर ने शेयर किया पोस्ट कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "पीएम मोदी देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अब महज एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि दुनिया के उभरने की मिसाल बन चुका है।"

मैकाले पर हमले की सराहना की शशि थरूर ने आगे लिखा, "पीएम मोदी ने कहा कि उनपर हमेशा चुनावी मोड में रहने का आरोप लगता है, लेकिन लोगों की समस्याओं पर बात करते हुए वो इमोशनल मोड में रहते हैं।"