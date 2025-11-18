Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दुनिया के लिए भारत उभरता हुआ मॉडल', पीएम मोदी के भाषण के मुरीद हुए शशि थरूर

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    Shashi Tharoor on PM Modi: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की सराहना की है। उन्होंने पीएम मोदी के उस भाषण की तारीफ की, जिसमें 2035 तक भारत को मैकाले की मानसिकता से मुक्त करने की बात कही गई थी। थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    पीएम मोदी का भाषण सुनते कांग्रेस नेता शशि थरूर। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कांग्रेस नेता शशि थरूर के सुर बदले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद होने के बावजूद शशि थरूर अक्सर सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी समेत सरकार के कई फैसलों की सराहना करते दिखाई देते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, उनके इस कदम से कांग्रेस के खेमे में भी खलबली मच जाती है। शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं, जिसके बाद सियासी पारा हाई होने के कयास लगाए जा रहे हैं।

    दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान को संबोधित करते हुए 2035 तक भारत को मैकाले की मानसिकता से निकालने की हुंकार भरी थी। पीएम मोदी के भाषण के दौरान ऑडियंस की कतार में शशि थरूर भी मौजूद थे।

    शशि थरूर ने शेयर किया पोस्ट

    कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "पीएम मोदी देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अब महज एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि दुनिया के उभरने की मिसाल बन चुका है।"

    Shashi Tharoor

    मैकाले पर हमले की सराहना की

    शशि थरूर ने आगे लिखा, "पीएम मोदी ने कहा कि उनपर हमेशा चुनावी मोड में रहने का आरोप लगता है, लेकिन लोगों की समस्याओं पर बात करते हुए वो इमोशनल मोड में रहते हैं।"

    शशि थरूर के अनुसार,

    मैकाले की 200 साल की विरासत "गुलामी की मानसिकता" पर प्रहार करना पीएम मोदी के पूरे भाषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा था। पीएम मोदी ने अगले 10 साल में भारतीय विरासत, भाषाओं और ज्ञान प्रणाली को गौरवपूर्ण तरीके से संवारने की अपील की है।

    शशि थरूर का कहना है, "पीएम मोदी ने अपने भाषण में आर्थिक दृष्टिकोण के साथ-साथ संस्कृति को संवारने की हुंकार भरी। हालांकि, खांसी-जुकाम के बावजूद इस खास मौके पर दर्शकों के बीच बैठकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं।"

    केंद्रीय मंत्री के साथ बैठे थरूर

    बता दें कि पीएम मोदी के भाषण के दौरान शशि थरूर बीजेपी नेताओं के साथ बैठे थे। उनके बायीं ओर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बैठे थे और दायीं तरफ पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद थे।

    यह भी पढ़ें- 'देश हो या विदेश, मौत की सजा तो...', शेख हसीना की फांसी पर शशि थरूर ने क्या कहा?