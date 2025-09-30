गोवा के कैसीनो के खिलाफ ED का एक्शन, दिल्ली-मुंबई समेत 15 जगहों पर छापेमारी में करोड़ों रुपये जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोवा स्थित कैसीनो के 15 ठिकानों पर छापेमारी की जिसमें 2.25 करोड़ रुपये नकद और विदेशी मुद्रा जब्त की गई। यह कार्रवाई दिल्ली-एनसीआर मुंबई राजकोट समेत कई स्थानों पर की गई। गोल्डन ग्लोब होटल्स और बिग डैडी कैसीनो जैसी कंपनियों के खिलाफ फेमा के तहत जांच चल रही है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने गोवा स्थित कैसीनो के 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की है। ईडी ने यह कार्रवाई गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, राजकोट के साथ कुछ और स्थानों पर की। इसमें ईडी को 2.25 करोड़ रुपये नकद के अलावा 8.5 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की है। इसके साथ ही डिजिटल वित्तीय रिकार्ड और लेनदेन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और वर्तमान में उनकी फोरेंसिक जांच चल रही है। गोल्डन ग्लोब होटल्स, व‌र्ल्डवाइड रिसा‌र्ट्स, एंटरटेनमेंट और बिग डैडी कैसीनो नामक कंपनियों के खिलाफ रविवार को कार्रवाई शुरू की गई। मामले की जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रविधानों के तहत की जा रही है।

ईडी ने क्या बताया? ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दिए जा रहे थे और ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर जीत की राशि उसी मुद्रा में वितरित की जा रही थी।

ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसीनो के कर्मचारियों द्वारा रोलेक्स 777 डॉट को, आइकैलीनो 247 डॉट कॉम, प्ले 247 एस डॉट कॉम, विन डैडी, पोकर डैडी जैसे कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से प्रचार किया जा रहा था। पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन के लिए किया जा रहा था।