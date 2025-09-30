Language
    गोवा के कैसीनो के खिलाफ ED का एक्शन, दिल्ली-मुंबई समेत 15 जगहों पर छापेमारी में करोड़ों रुपये जब्त

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोवा स्थित कैसीनो के 15 ठिकानों पर छापेमारी की जिसमें 2.25 करोड़ रुपये नकद और विदेशी मुद्रा जब्त की गई। यह कार्रवाई दिल्ली-एनसीआर मुंबई राजकोट समेत कई स्थानों पर की गई। गोल्डन ग्लोब होटल्स और बिग डैडी कैसीनो जैसी कंपनियों के खिलाफ फेमा के तहत जांच चल रही है।

    ईडी की 15 जगह छापेमारी में करोड़ों रुपये जब्त। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने गोवा स्थित कैसीनो के 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की है। ईडी ने यह कार्रवाई गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, राजकोट के साथ कुछ और स्थानों पर की।

    इसमें ईडी को 2.25 करोड़ रुपये नकद के अलावा 8.5 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की है। इसके साथ ही डिजिटल वित्तीय रिकार्ड और लेनदेन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और वर्तमान में उनकी फोरेंसिक जांच चल रही है। गोल्डन ग्लोब होटल्स, व‌र्ल्डवाइड रिसा‌र्ट्स, एंटरटेनमेंट और बिग डैडी कैसीनो नामक कंपनियों के खिलाफ रविवार को कार्रवाई शुरू की गई। मामले की जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रविधानों के तहत की जा रही है।

    ईडी ने क्या बताया?

    ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दिए जा रहे थे और ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर जीत की राशि उसी मुद्रा में वितरित की जा रही थी।

    ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसीनो के कर्मचारियों द्वारा रोलेक्स 777 डॉट को, आइकैलीनो 247 डॉट कॉम, प्ले 247 एस डॉट कॉम, विन डैडी, पोकर डैडी जैसे कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से प्रचार किया जा रहा था। पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन के लिए किया जा रहा था।

    विदेश में ट्रांसफर किए जा रहे थे पैसे

    ईडी ने दावा किया कि दुबई और कई अन्य देशों में धन हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए क्रिप्टो वॉलेट के इस्तेमाल का पता चला है। कई ऐसे खातों का भी पता लगाया है, जिनका इस्तेमाल जुआ में जीती गई राशि जमा करने और निकालने के लिए किया जा रहा था, जिसे विदेश में व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाता था।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

