ED ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी विंजो और गेम्सक्राफ्ट पर कसा शिकंजा, 523 करोड़ रुपये किए फ्रीज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों विंजो और गेम्सक्राफ्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इनके बैंक खातों में जमा 523 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। यह कदम सरकार द्वारा रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को उनकी रकम न लौटाने पर उठाया गया।

ईडी ने मनी लांड्रिंग की जांच के तहत इन कंपनियों की मूल इकाइयों, निर्देसा नेटव‌र्क्स (एनएनपीएल), गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलाजीज (जीटीपीएल) और विजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, के ठिकानों पर 18 से 22 नवंबर के बीच दिल्ली, बेंगलुरु और गुरुग्राम में व्यापक सर्च अभियान भी चलाया।

ED ने क्या बताया ? एजेंसी के अनुसार, इन प्लेटफार्मों ने खिलाडि़यों को रियल-मनी गेमिंग सेवाएं उपलब्ध कराई थीं और विंजो ने ग्राहकों को बिना बताए एल्गोरिदम-आधारित साफ्टवेयर के साथ खेलने को मजबूर किया। ईडी ने इसे “आपत्तिजनक, भ्रामक और आपराधिक प्रवृत्ति वाला'' बताया, क्योंकि खिलाडि़यों को यह आभास होता था कि वे इंसानों के साथ खेल रहे हैं।

जांच में यह भी सामने आया कि विंजो भारत से ही ब्राजिल, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में रियल-मनी गेमिंग संचालित कर रहा था। सरकार के 22 अगस्त को प्रतिबंध लागू करने के बावजूद कंपनी ने उपयोगकर्ताओं को 43 करोड़ रुपये वापस नहीं किए।

ईडी ने बताया कि अवैध गतिविधियों से अर्जित 505 करोड़ रुपये पीएमएलए के तहत जब्त किए गए, जो बैंक खातों, बान्ड, फिक्स्ड डिपाजिट और म्यूचुअल फंड में निवेशित थे।गेम्सक्राफ्ट पर भी इसी तरह के आरोप हैं। ईडी के अनुसार, कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं को 30 करोड़ रुपये लौटाने थे, जिन्हें उसने अब तक एस्क्रो खातों में रोके रखा है।