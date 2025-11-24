Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ED ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी विंजो और गेम्सक्राफ्ट पर कसा शिकंजा, 523 करोड़ रुपये किए फ्रीज

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों विंजो और गेम्सक्राफ्ट के 523 करोड़ रुपये फ्रीज किए। यह कार्रवाई रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध के बाद उपभोक्ताओं को रकम न लौटाने पर हुई। ईडी ने दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम में तलाशी अभियान चलाया। विंजो पर आरोप है कि उसने ग्राहकों को बिना बताए एल्गोरिदम-आधारित सॉफ्टवेयर से खेलने को मजबूर किया और ब्राजील, अमेरिका, जर्मनी में भी गेमिंग संचालित की।

    prefferd source google
    Hero Image

    ED ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी विंजो और गेम्सक्राफ्ट पर कसा शिकंजा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों विंजो और गेम्सक्राफ्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इनके बैंक खातों में जमा 523 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। यह कदम सरकार द्वारा रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को उनकी रकम न लौटाने पर उठाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईडी ने मनी लांड्रिंग की जांच के तहत इन कंपनियों की मूल इकाइयों, निर्देसा नेटव‌र्क्स (एनएनपीएल), गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलाजीज (जीटीपीएल) और विजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, के ठिकानों पर 18 से 22 नवंबर के बीच दिल्ली, बेंगलुरु और गुरुग्राम में व्यापक सर्च अभियान भी चलाया।

    ED ने क्या बताया?

    एजेंसी के अनुसार, इन प्लेटफार्मों ने खिलाडि़यों को रियल-मनी गेमिंग सेवाएं उपलब्ध कराई थीं और विंजो ने ग्राहकों को बिना बताए एल्गोरिदम-आधारित साफ्टवेयर के साथ खेलने को मजबूर किया। ईडी ने इसे “आपत्तिजनक, भ्रामक और आपराधिक प्रवृत्ति वाला'' बताया, क्योंकि खिलाडि़यों को यह आभास होता था कि वे इंसानों के साथ खेल रहे हैं।

    जांच में यह भी सामने आया कि विंजो भारत से ही ब्राजिल, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में रियल-मनी गेमिंग संचालित कर रहा था। सरकार के 22 अगस्त को प्रतिबंध लागू करने के बावजूद कंपनी ने उपयोगकर्ताओं को 43 करोड़ रुपये वापस नहीं किए।

    ईडी ने बताया कि अवैध गतिविधियों से अर्जित 505 करोड़ रुपये पीएमएलए के तहत जब्त किए गए, जो बैंक खातों, बान्ड, फिक्स्ड डिपाजिट और म्यूचुअल फंड में निवेशित थे।गेम्सक्राफ्ट पर भी इसी तरह के आरोप हैं। ईडी के अनुसार, कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं को 30 करोड़ रुपये लौटाने थे, जिन्हें उसने अब तक एस्क्रो खातों में रोके रखा है।

    कितने पैसे किए स्थानांतरित?

    एजेंसी ने कंपनी के आठ बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए, जिनमें 18.57 करोड़ रुपये जमा हैं। ईडी ने यह भी दावा किया कि दोनों कंपनियों ने अमेरिका और सिंगापुर में फंड डायवर्ट करके विदेशी निवेश किए। एजेंसी के अनुसार, विंजो ने एक मुखौटा कंपनी के जरिये 489.90 करोड़ रुपये अमेरिका स्थित बैंक खातों में स्थानांतरित किए।

    BLO के आत्महत्या के आरोपों पर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट, बिहार से नहीं मिली थी एक भी शिकायत