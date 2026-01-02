Language
    गुजरात: ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में IAS राजेंद्र कुमार गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:09 PM (IST)

    ईडी ने रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल को गिरफ्तार किया है। पटेल हाल ही में सुरेंद्रनगर के जिलाधिकारी थ ...और पढ़ें

    ईडी ने आईएएस राजेंद्र कुमार पटेल को किया गिरफ्तार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारी राजेंद्रकुमार पटेल को रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

    पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 2015 बैच के आइएएस अधिकारी पटेल हाल ही में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के जिलाधिकारी थे।

    एक हफ्ते पहले बिना किसी नई तैनाती के उनका स्थानांतरण किया गया था, जब ईडी ने उनके कार्यालय में कार्यरत उप मामलतदार (राजस्व अधिकारी) चंद्र¨सह मोरी को रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लां¨ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था।

    रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई

    केंद्रीय जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बने कानून पीएमएलए के तहत मोरी और अन्य लोगों के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है।

    गुजरात भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने भी मनी लां¨ड्रग जांच के सिलसिले में ईडी की शिकायत पर पटेल और तीन अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    पटेल सुरेंद्रनगर के पूर्व जिलाधिकारी थे

    मोरी को सौराष्ट्र घरखेड़ किरायेदारी बंदोबस्त और कृषि भूमि अध्यादेश 1949 के तहत मालिकाना हक के सत्यापन और भूमि उपयोग परिवर्तन से जुड़े आवेदनों के निपटान काम सौंपा गया था।

    आरोप है कि मोरी ने अपने पद का दुरुपयोग कर आवेदनों को जल्द मंजूरी देने के लिए आवेदकों से रिश्वत ली।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)