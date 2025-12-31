EC की TMC को सख्त चेतावनी, चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों को धमकाने पर होगी सख्त कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को सख्त चेतावनी दी है कि चुनावी ड्यूटी में लगे किसी भी अधिकारी को धमकाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ), इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ईआरओ), और अन्य चुनावी अधिकारियों को धमकाने की खबरें आ रही हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

बंगाल सरकार को फटकार

चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बीएलओ को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया है, जबकि अन्य राज्यों में यह पैसा दिया जा चुका है। आयोग ने निर्देश दिया है कि बंगाल सरकार तुरंत यह पैसा बीएलओ को जारी करे।