Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    EC की TMC को सख्त चेतावनी, चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों को धमकाने पर होगी सख्त कार्रवाई

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को चुनावी अधिकारियों को धमकाने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। आयोग ने कहा कि बीएलओ और ईआरओ को धमकाना बर्द ...और पढ़ें

    Hero Image

    चुनाव आयोग ने टीएमसी को अधिकारियों को धमकाने पर चेताया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को सख्त चेतावनी दी है कि चुनावी ड्यूटी में लगे किसी भी अधिकारी को धमकाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ), इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ईआरओ), और अन्य चुनावी अधिकारियों को धमकाने की खबरें आ रही हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

    बंगाल सरकार को फटकार

    चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बीएलओ को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया है, जबकि अन्य राज्यों में यह पैसा दिया जा चुका है। आयोग ने निर्देश दिया है कि बंगाल सरकार तुरंत यह पैसा बीएलओ को जारी करे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतदान केंद्रों की व्यवस्था

    चुनाव आयोग ने टीएमसी को निर्देश दिया है कि हाई राइज बिल्डिंग्स, गेटेड सोसायटी, और झुग्गी-झोपड़ियों में अलग से मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि मतदाताओं को वोट डालने में परेशानी न हो।

    कानून का पालन करने की अपील

    चुनाव आयोग ने टीएमसी से अपील की है कि वे चुनावी प्रक्रिया में सहयोग करें और कानून का पालन करें। आयोग ने कहा कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।