Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR के लिए बंगाल के सोनागाछी समेत रेड-लाइट इलाकों में स्पेशल कैंप लगाएगा EC, आसानी से भर सकेंगे फॉर्म

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:25 PM (IST)

    चुनाव आयोग बंगाल के सोनागाछी समेत रेड-लाइट इलाकों में विशेष शिविर लगाएगा ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण में यौनकर्मियों की मदद की जा सके। यह फैसला गणना फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों के बाद लिया गया है। विभिन्न संगठनों ने इस बारे में चिंता जताई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया है ताकि मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    चुनाव आयोग SIR के लिए सोनागाछी समेत रेड-लाइट इलाकों लगाएगा विशेष कैंप (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग दो और तीन दिसंबर को एशिया के सबसे बड़े रेड-लाइट एरिया ‘सोनागाछी’ में विशेष कैंप लगाएगा। यह कैंप उन यौनकर्मियों की मदद के लिए होगा। यह फैसला शहर के रेड-लाइट इलाके में एसआईआर का गणना फॉम भरने में आ रही दिक्कतों के बाद लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयोग के एक अधिकारी ने कि समय सीमा के तहत कार्य संपन्न करने के लिए शुरुआती चरण खत्म होने से पहले सोनागाछी में कैंप लगाने का फैसला किया है। 21 नवंबर को यौनकर्मियों के साथ काम करने वाले तीन संगठन ‘सोसाइटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल एक्शन’, उषा मल्टीपर्पस को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अमरा पदातिक ने मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) को ईमेल भेजा, जिसमें गणना फार्म भरने में बड़ी दिक्कतों के बारे में चिंता जताई गई।

    सेक्स वर्कर्स को फॉर्म भरने में हो रही थी दिक्कत

    अधिकारी ने बताया कि उनकी चिंताओं के कारण सीईओ मनोज अग्रवाल ने सोनागाछी समेत रेड-लाइट सभी इलाकों में मदद की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी किसी कैंप में जा सकते हैं।

    अमरा पदातिक की एडवोकेसी आफिसर महाश्वेता मुखर्जी ने बताया कि शहर के अलग-अलग इलाकों में सेक्स वर्कर्स को फार्म भरने में दिक्कत हो रही थी। सीईओ ने जिला चुनाव अधिकारी और मतदाता पंजीयन अधिकारी को रेड-लाइट एरिया में सेक्स वर्कर्स की मदद के लिए अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया।

    मुखर्जी शनिवार को सीईओ के आफिस गई थीं। सोनागाछी, सेठबगान, रामबगान, जोड़ाबगान, खिद्दरपुर, कालीघाट और बउबाजार में दिक्कतों की जानकारी समेत पत्र सौंपाष उन्होंने कहा कि संगठनों ने खास विधानसभा क्षेत्रों और पार्ट नंबरों का हवाला देते हुए दो दिसंबर को कैंप लगाने की रिक्वेस्ट की थी।

    मौके पर भेजे जाएंगे अधिकारी

    अपने जवाब में सीईओ दफ्तर ने कहा कि गिनती से जुड़ी समस्याओं को मौके पर ही हल करने के लिए दो और तीन दिसंबर को सूचीबद्ध इलाकों में अधिकारियों को भेजा जाएगा। ‘अमरा पदातिक’ की सचिव शताब्दी साहा ने कहा कि कई सेक्स वर्कर फार्म भरने के डर से जिलों से भाग गई हैं, और कहा कि आयोग के भरोसे से उनमें भरोसा आ सकता है।

    'हमारा प्यार जिंदा...' परिवार ने दूसरी जाति की वजह से प्रेमी को मार डाला, प्रेमिका ने शव के साथ रचाई शादी