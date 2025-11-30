'हमारा प्यार जिंदा...' परिवार ने दूसरी जाति की वजह से प्रेमी को मार डाला, प्रेमिका ने शव के साथ रचाई शादी
एक हृदयविदारक घटना में, एक युवती ने अपने प्रेमी के शव से शादी की, जिसकी कथित तौर पर उसके परिवार ने दूसरी जाति का होने के कारण हत्या कर दी थी। लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और अपने प्रेमी के शव के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। परिवार के विरोध के बावजूद, उसने एक साधारण समारोह में शादी की और न्याय के लिए लड़ने का संकल्प लिया। यह घटना भारत में जातिगत भेदभाव की क्रूर वास्तविकता को दर्शाती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां दूसरी जाति की लड़की से प्रेम करने की वजह से एक 20 साल के युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लड़की के पिता और भाईयों ने पहले तो लड़के को पीटा गया फिर उसे गोली मारी और उसका सिर पत्थर से कुचल दिया।
लड़के की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में, उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने माथे पर सिंदूर लगाया और उसके घर में बहू बनकर रहने की कसम खाई।
परिवार ने बनाया रिश्ता खत्म करने का दवाब
आंचल (प्रेमिका) अपने भाइयों के जरिए सक्षम टेटे से मिली और उसके घर अक्सर आने-जाने से वे और करीब आ गईं। उनके तीन साल पुराने रिश्ते पर हाल ही में उसके परिवार का दबाव पड़ने लगा, जिन्होंने उनकी जाति में अंतर होने की वजह से उनके रिश्ते का विरोध किया। कई धमकियों के बावजूद आंचल ने टेटे के साथ अपना रिश्ता जारी रखा।
परिजनों ने प्रेमी की हत्या कर दी
जब आंचल के भाइयों और पिता को पता चला कि वह टेट से शादी करने वाली है, तो उन्होंने गुरुवार को उसे पीटा, उसके सिर में गोली मार दी और पत्थर से उसका सिर कुचल दिया।
बॉयफ्रेंड के शरीर से कर ली शादी
जब सक्षम टेटे का अंतिम संस्कार हो रहा था, आंचल उसके घर पहुंची। उसने सक्षम के शरीर पर हल्दी लगाई, माथे पर सिंदूर लगाया और अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड के शरीर से शादी कर ली। फिर उसने अपनी बाकी की जिंदगी उसके घर में उसकी पत्नी के तौर पर रहने का फैसला किया।
सक्षम की मौत में भी हमारा प्यार जीत गया- आंचल
उसने टेट के हत्यारों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए कहा, "सक्षम की मौत में भी हमारा प्यार जीत गया और मेरे पिता और भाई हार गए।" महिला ने जोर देकर कहा कि उसने उससे शादी इसलिए की क्योंकि भले ही टेट मर चुका है, लेकिन उनका प्यार अभी भी जिंदा है।
पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
