    देश के दो राज्यों में सुबह-सुबह लगे भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:03 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले और विशाखापत्तनम में सुबह 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। एहतियात के तौर पर आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया गया है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में भी 2.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में मंगलवार सुबह 3.7 तीव्रता का हल्का भूकंप आया। इसके झटके विशाखापत्तनम जिले में भी महसूस किए गए। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

    आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, भूकंप का झटका सुबह 4:19 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया, जिसका केंद्र अक्षांश 18.02° उत्तर और देशांतर 82.58° पूर्व पर था।

    आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीएसडीएमए) के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "मंगलवार सुबह अल्लूरी सीताराम राजू जिले में रिक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता का हल्का भूकंप दर्ज किया गया, जबकि विशाखापत्तनम में कुछ जगहों पर भी झटके महसूस किए गए।"

    अधिकारी ने बताया कि भूकंप का झटका हल्का था और एहतियात के तौर पर स्थानीय जिला आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया गया है।

    कर्नाटक में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके

    कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र (केएसएनडीएमसी) के अनुसार, मंगलवार सुबह विजयपुरा जिले में रिक्टर पैमाने पर 2.9 तीव्रता का हल्का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप सुबह 7.49 बजे आया और इसका केंद्र विजयपुरा तालुका के भूतनाल टांडा से लगभग 3.6 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित था। अधिकारियों ने कहा कि भूकंपीय घटना मामूली थी और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ।

    केंद्र के विश्लेषण के अनुसार, भूकंप का केंद्र इंगनाल गांव से 4.3 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में, हंचिनाल गांव से 4.6 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में, विजयपुरा शहर से 9.3 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पूर्व में और अलमट्टी बांध भूकंपीय वेधशाला से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर में स्थित था।

    केएसएनडीएमसी ने साफ किया कि तीव्रता कम है और भूकंप का झटका भूकंप केंद्र से 50-60 किलोमीटर की दूरी तक महसूस किया जा सकता है।

    (समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ)

