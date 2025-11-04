देश के दो राज्यों में सुबह-सुबह लगे भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में मंगलवार सुबह 3.7 तीव्रता का हल्का भूकंप आया। इसके झटके विशाखापत्तनम जिले में भी महसूस किए गए। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, भूकंप का झटका सुबह 4:19 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया, जिसका केंद्र अक्षांश 18.02° उत्तर और देशांतर 82.58° पूर्व पर था। आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीएसडीएमए) के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "मंगलवार सुबह अल्लूरी सीताराम राजू जिले में रिक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता का हल्का भूकंप दर्ज किया गया, जबकि विशाखापत्तनम में कुछ जगहों पर भी झटके महसूस किए गए।"

अधिकारी ने बताया कि भूकंप का झटका हल्का था और एहतियात के तौर पर स्थानीय जिला आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया गया है। कर्नाटक में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र (केएसएनडीएमसी) के अनुसार, मंगलवार सुबह विजयपुरा जिले में रिक्टर पैमाने पर 2.9 तीव्रता का हल्का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप सुबह 7.49 बजे आया और इसका केंद्र विजयपुरा तालुका के भूतनाल टांडा से लगभग 3.6 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित था। अधिकारियों ने कहा कि भूकंपीय घटना मामूली थी और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ।