    दुर्गापुर में MBBS छात्रा से रेप मामले में 3 गिरफ्तार, हिरासत में आरोपी; फोन लोकेशन से पुलिस ने किया ट्रैक

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दो को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने छात्रा का फोन छीनकर फिरौती मांगी थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। नामजद आरोपी वासिफ अली अभी भी फरार है। 

    दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को किया गिरफ्तार 

    जागरण संवाददाता, दुर्गापुर। दुर्गापुर के आईक्यू सिटी मेडिकल कालेज अस्पताल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि दो युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तीन युवकों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। इधर कोर्ट में आरोपितों की ओर से कोई वकील खड़ा नहीं होगा। पुलिस ने रिमांड पर भेजने की मांग की है।

    आरोपितों में शेख रियाजउद्दीन उर्फ मंटू, अप्पू बाउरी, फिरदौस शेख हैं, जो बिजड़ा गांव के निवासी है। इन सभी पर गैंग रेप के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    लोकेशन के आधार पर हुई तलाश

    घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। आरंभ में पीड़ित छात्रा के मित्र वासिफ अली को पूछताछ की। उसके बाद मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर आरोपितों की तलाश में जुट गई। घटना के बाद आरोपितों ने पीड़िता का फोन छीन लिया था। उस फोन को वापस करने के लिए तीन हजार रुपए की मांग की थी।

    नामजद आरोपी अभी भी फरार

    दुष्कर्म के बाद आरोपितों में एक युवक ने छात्रा के फोन से ही काल कर वासिफ को बुलाया था। रुपया नहीं देने के कारण अपराधी फोन को अपने पास ही रख लिया था। उसी फोन को ट्रैक करने के बाद अपराधियों की पहचान हुई। रात में ही पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया था और मोबाइल भी जब्त किया था। रविवार की सुबह बिजड़ा जंगल में ड्रोन उड़ाकर एक और युवक को गिरफ्तार किया, हालांकि अब तक दुष्कर्म घटना के नामजद आरोपित वासिफ अली को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है।

    शुक्रवार को हुई थी घटना

    बता दें कि शुक्रवार की रात छात्रा अपने मित्र के साथ कालेज के बाहर गई थी। उसी समय तीन युवक लड़की को खींच कर जंगल की ओर ले गए, वहां से उसका मित्र फरार हो गया था। कुछ देर बाद वह फिर जंगल में गया और लड़की को लेकर कालेज आया। जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उसके पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।

