बंगाल में MBBS छात्रा रेप केस में 3 गिरफ्तार, सुवेंदु अधिकारी बोले- अब यहां भी योगी मॉडल की दरकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दोस्त के साथ गुपचुप खाने गई मेडिकल की छात्रा दुष्कर्म का शिकार हो गई। छात्रा का आरोप है कि वह अपने दोस्त के साथ गुपचुप खाने के लिए बाहर गई थी। तभी रास्ते में दो-तीन युवक आए उसे रोककर जबरन दबोच लिया और दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों की पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है।

छात्रा दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज के पास ओडिशा की द्वितीय वर्ष की एमबीबीएस छात्रा है। जो अपने दोस्त के साथ गुपचुप खाने गई थी। इस दौरान कथित तौर पर कुछ लोगों ने उसे जबरन दबोच लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर एक युवक ने दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़ित छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल उसकी हालत में सुधार है। वहीं छात्रा का मित्र भी संदेह के घेरे में है।

समाचार एजेंसी आईएएस के अनुसार, छात्रा के सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस पहले ही पांच लोगों की पहचान कर चुकी है। आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "उनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी दो अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश जारी है।"

पुलिस ने क्या कहा? पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक्स पर एक बयान में आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से घटना के बारे में "असत्यापित जानकारी" साझा करने से बचने का भी आग्रह किया। पुलिस ने कहा, "दुर्गापुर में ओडिशा की एक मेडिकल छात्रा पर हुए यौन उत्पीड़न से हम बेहद दुखी हैं और सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि दोषियों को सजा नहीं मिलेगी।

सुवेंदु अधिकारी ने जताई चिंता मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में दुष्कर्म के लगातार बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। शनिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुवेंदु ने मांग की कि बंगाल में भी अपराधियों को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के माडल पर सजा मिलनी चाहिए। उनके शब्दों में, दुष्कर्म जैसे मामलों में आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद ही एनकाउंटर कर देना चाहिए।

बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ की तरह सरकार की जरूरत सुवेंदु अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ की तरह सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोलकाता के कस्बा ला कालेज में दुष्कर्म का मामला हो या दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का - राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मामलों में आरोपित बच न सके।