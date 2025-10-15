Language
    दुर्गापुर में MBBS छात्रा से दु्ष्कर्म मामले में दोस्त गिरफ्तार, पुलिस ने गैंगरेप की वारदात से किया इनकार

    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:06 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल कॉलेज के पास MBBS छात्रा से दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने गैंगरेप की आशंका को खारिज करते हुए बताया कि यह एक व्यक्ति द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न था और पीड़िता के दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। छात्रा ओडिशा से दुर्गापुर आई थी और घटना के दिन दोस्त के साथ बाहर गई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज के पास सेंकेंड ईयर एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने साफ किया कि यह गैंगरेप का मामला नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है।

    इस मामले में पीड़ित छात्रा के दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता इस दोस्त के साथ ही घटना वाले दिन बाहर गई थी। इस गिरफ्तारी के साथ इस मामले में अब तक कुल छह लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं।

    छात्रा ओडिशा से पढ़ाई के लिए पश्चिम बंगाल आई थी। 10 अक्टूबर को अपने दोस्त के साथ दुर्गापुर के शिवपुर इलाके में स्थित आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज से बाहर निकली थी। दोनों रात के खाने के लिए जा रहे थे, जब कुछ लोगों ने उन्हें रोका। छात्रा को कथित तौर पर एक जंगली इलाके में ले जाया गया और दुष्कर्म किया गया।

    दोस्त की संदिग्ध भूमिका

    छात्रा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने छात्रा के दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए। पिता का कहना था कि दोस्त ने उनकी बेटी को बहाने बनाकर सुनसान जगह पर ले जाकर धोखा दिया। पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और दोस्त की भूमिका को संदिग्ध पाया।

    आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि जांच में तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह पुष्टि हुई है कि यौन उत्पीड़न एक व्यक्ति द्वारा किया गया। पुलिस ने पांच अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनका घटनास्थल पर मौजूद होना साबित हुआ है। साथ ही, छात्रा से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया।

