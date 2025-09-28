दुर्गापूजा पंडालों में दिखा देशभक्ति का रंग, कहीं ट्रंप तो कहीं मोहम्मद यूनुस को महिषासुर के रूप में दिखाया

बंगाल की दुर्गा पूजा इस बार अभिनव थीमों के साथ मनाई जा रही है। मुर्शिदाबाद में पंडालों में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प को महिषासुर के रूप में दिखाया गया है क्योंकि उन पर भारत पर उच्च शुल्क लगाने का आरोप है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को भी भारत विरोधी नीतियों के कारण महिषासुर के रूप में दर्शाया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कटा सिर भी दिखाया गया।

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल की दुर्गापूजा अपनी अभिनव थीमों के लिए जानी जाती हैं। ये थीम बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। इस बार दुर्गापूजा पंडालों के माध्यम से अमेरिका, पाकिस्तान व बांग्लादेश के प्रति रोष भी व्यक्त किया गया है।

मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर की खागड़ा श्मशान घाट समिति ने अपने पूजा पंडाल में भारत पर उच्च शुल्क दर लगाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महिषासुर के रूप में दर्शाया है। यहीं की खागड़ा साधक नरेन्द्र स्मृति संघ ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के भारत विरोधी रूख को लेकर उन्हें महिषासुर के रूप में प्रस्तुत किया है। यही नहीं, यहां देवी दुर्गा के हाथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कटा सिर भी दिखाया गया है। इन दोनों प्रतिमाओं को स्थानीय मूर्तिकार असीम पाल ने तैयार किया है।

भारत का दुश्मन दानव ही हो सकता है- असीम पाल उन्होंने कहा कि लोग आकर इन प्रतिमाओं को देखें और खुद विचार करें कि ये वाकई आज के महिषासुर हैं या नहीं। वहीं पूजा आयोजकों का साफ कहना है कि भारत का दुश्मन दानव ही हो सकता है। ट्रंप खुद को भारत के मित्र के तौर पर दिखाते हैं लेकिन भारत विरोधी कदम उठाते हैं।

बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की नीतियां भी भारत विरोधी हैं। वहीं पाकिस्तान तो हमेशा से भारत को परेशान करने की कोशिश करता आया है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर देशवासियों में भारी रोष है।

बाढ़ के लिए डीवीसी पर दोषारोपण करता एक पंडाल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बारिश के मौसम में राज्य में बाढ़ की स्थिति के लिए हर बार दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) पर आरोप लगाती हैं। उनके इसी दोषारोपण को हुगली के घोषपुर समाज शिक्षा केंद्र ने अपना थीम बनाया है। उसने अपने पूजा पंडाल में डीवीसी से पानी छोड़े जाने से बंगाल के विभिन्न जिलों में बाढ़ की विकट स्थिति को चित्रित किया है। इस पंडाल का मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों वर्चुअली उद्घाटन किया था।