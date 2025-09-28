Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुर्गापूजा पंडालों में दिखा देशभक्ति का रंग, कहीं ट्रंप तो कहीं मोहम्मद यूनुस को महिषासुर के रूप में दिखाया

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:05 PM (IST)

    बंगाल की दुर्गा पूजा इस बार अभिनव थीमों के साथ मनाई जा रही है। मुर्शिदाबाद में पंडालों में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प को महिषासुर के रूप में दिखाया गया है क्योंकि उन पर भारत पर उच्च शुल्क लगाने का आरोप है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को भी भारत विरोधी नीतियों के कारण महिषासुर के रूप में दर्शाया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कटा सिर भी दिखाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    कहीं ट्रंप तो कहीं मोहम्मद यूनुस को महिषासुर के रूप में दिखाया (सोशल मीडिया)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल की दुर्गापूजा अपनी अभिनव थीमों के लिए जानी जाती हैं। ये थीम बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। इस बार दुर्गापूजा पंडालों के माध्यम से अमेरिका, पाकिस्तान व बांग्लादेश के प्रति रोष भी व्यक्त किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर की खागड़ा श्मशान घाट समिति ने अपने पूजा पंडाल में भारत पर उच्च शुल्क दर लगाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महिषासुर के रूप में दर्शाया है।

    यहीं की खागड़ा साधक नरेन्द्र स्मृति संघ ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के भारत विरोधी रूख को लेकर उन्हें महिषासुर के रूप में प्रस्तुत किया है। यही नहीं, यहां देवी दुर्गा के हाथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कटा सिर भी दिखाया गया है। इन दोनों प्रतिमाओं को स्थानीय मूर्तिकार असीम पाल ने तैयार किया है।

    भारत का दुश्मन दानव ही हो सकता है- असीम पाल

    उन्होंने कहा कि लोग आकर इन प्रतिमाओं को देखें और खुद विचार करें कि ये वाकई आज के महिषासुर हैं या नहीं। वहीं पूजा आयोजकों का साफ कहना है कि भारत का दुश्मन दानव ही हो सकता है। ट्रंप खुद को भारत के मित्र के तौर पर दिखाते हैं लेकिन भारत विरोधी कदम उठाते हैं।

    बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की नीतियां भी भारत विरोधी हैं। वहीं पाकिस्तान तो हमेशा से भारत को परेशान करने की कोशिश करता आया है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर देशवासियों में भारी रोष है।

    बाढ़ के लिए डीवीसी पर दोषारोपण करता एक पंडाल

    बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बारिश के मौसम में राज्य में बाढ़ की स्थिति के लिए हर बार दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) पर आरोप लगाती हैं। उनके इसी दोषारोपण को हुगली के घोषपुर समाज शिक्षा केंद्र ने अपना थीम बनाया है। उसने अपने पूजा पंडाल में डीवीसी से पानी छोड़े जाने से बंगाल के विभिन्न जिलों में बाढ़ की विकट स्थिति को चित्रित किया है। इस पंडाल का मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों वर्चुअली उद्घाटन किया था।

    पूजा कमेटी के प्रमुख हैदर अली, जो कि स्थानीय तृणमूल नेता भी हैं, ने कहा-'हमने डीवीसी को सतर्क करने के लिए यह थीम तैयार किया है। मालूम हो कि हुगली बाढ़ की चपेट में आने वाले प्रमुख जिलों में से एक है। दूसरी तरफ खानाकुल से भाजपा विधायक सुशांत घोष ने कहा-'पूजा को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस थीम के माध्यम से जिस तरह से डीवीसी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, वह उचित नहीं है।

    यह भी पढ़ें- Traffic Advisory: 3 अक्टूबर तक भारी वाहनों की नो इंट्री, छोटी गाड़ियों पर भी रोक; देखें Durga Puja Traffic Plans