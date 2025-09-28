Language
    Durga Puja Traffic Plan: रूट डायवर्ट, यहां 3 अक्टूबर तक भारी वाहनों की नो इंट्री, छोटी गाड़ियों पर भी रोक; देखें Route Chart

    By Abhishek Prakash Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:32 AM (IST)

    Durga Puja Traffic Plan दुर्गा पूजा को लेकर यातायात रूट प्लान जारी किया गया है। भागलपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी रूट चार्ट के अनुसार 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक व्यवस्था लागू रहेगी। 120 यातायत विभाग के अधिकारी व जवान के साथ-साथ अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच जगहों पर पार्किंग व 19 ड्राप गेट बनाए गए हैं।

    Durga Puja Traffic Plan: दुर्गा पूजा को लेकर यातायात रूट प्लान जारी किया गया है। देखें Route Chart

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Durga Puja Traffic Plan दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट प्लान जारी कर दिया है। यह व्यवस्था 29 सितंबर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 अक्टूबर विसर्जन तक लागू रहेगी। इस दौरान पूजा क्षेत्र में किसी भी तरह के वाहन का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। यहां केवल पैदल श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति होगी।

    यातायात विभाग ने सुरक्षा और सुगम आवाजाही के लिए 19 स्थानों पर ड्राप गेट बनाए हैं, जबकि 5 जगहों पर वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पूजा पंडालों और मेला क्षेत्र के आसपास किसी भी तरह का जाम न लगे, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सभी चौक-चौराहों पर ट्रैफिक व अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

    वर्तमान में यातायात विभाग के 120 पदाधिकारी और जवान ड्यूटी पर रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोलिंग टीम और क्विक रिस्पांस ट्रैफिक टीम लगातार गश्त करती रहेगी ताकि कहीं भी भीड़भाड़ या जाम की स्थिति न बने। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही कंट्रोल कमांड रूम से पूरे मेले पर चौकसी रखी जाएगी।

    मेला देखने वाले यहां पर गाड़ी करेंगे पार्क (Bhagalpur Traffic)

    1. सीएमएस स्कूल आदमपुर
    2. टीचर ट्रेनिंग घंटाघर पार्किंग
    3. घंटाघर से बड़ी पोस्ट आफिस के बीच
    4. डिक्सन मोड़ कोयला डिपो बस स्टैंड
    5. रेलवे स्टेशन पार्किंग

    इन रुटों सिर्फ पैदल चलेंगे लोग

    1. माणिक सरकार चौक से दुर्गाबाड़ी
    2. माणिक सरकार चौक से कालीबाड़ी
    3. पुलिस लाईन मोड़ से कचहरी मोड़ तक
    4. नगर निगम चौक से कचहरी चौक तक
    5. कचहरी चौक से भीखनपुर गुमटी नं-3 तक
    6. भीखनपुर गुमटी नं-2 से भगत सिंह चौक तक
    7. कोतवाली चौक से खलीफाबाग होते हुए मरवाड़ी पाठशाला होते हुए भगत सिंह चौक तक
    8. स्टेशन चौक से वेरायटी चौक हते हुए खलीफाबाग
    9. लोहापट्टी से वेरायटी चौक हते हुए खलीफाबाग तक
    10. कोयला डीपो से पटल बाबू रोड होते हुए घंटाघर चौक
    11. सराय चौक से मंदरोजा चौक तक

    19 जगहों पर रहेंगे ड्राप गेट (Bhagalpur Traffic Route)

    1. सराय चौक
    2. मंदरोजा चौक
    3. कोतवाली चौक के पास थाना से आगे सुधा पार्लर के आगे
    4. स्टेशन चौक पर सुंजागंज के रास्ते में
    5. खलीफाचौक में खरमनचक के रास्ते में
    6. लोहापट्टी के पास
    7. कोयला़ डिपो के पास घंटाघर जाने के रास्ते में
    8. भगत सिंह चौक के पास
    9. भीखनपुर चौक
    10. अद्भुत हनुमान मंदिर से आगे मुंदीचक जाने के रास्ते में
    11. मिनी मार्केट के रास्ते में
    12. गुमटी नं-3 पर कचहरी चौक जाने वाले रास्ते में
    13. कचहरी चौक से आगे चर्च के पास
    14. पुलिस लाइन रोड में इशाकचक जाने वाले रास्ते के पास
    15. नगर निगम चौक पर कचहरी चौक जाने के रास्ते में
    16. मानिक सरकार चौक पर कालीबाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर
    17. मानिक सरकार चौक पर दुर्गाबाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर
    18. मशाकचक में लाजपत पार्क मोड़ पर
    19. गोड़हट्टा चौक के पास शितला स्थान जाने वाले रोड में

    स्टेशन, नाथनगर, विश्वविद्यालय के लिए पकड़ें ये रूट (Route Chart)

    1. स्टेशन चौक से कोतवाली चौक नयाबाजार, जोगसर थाना से नगर निगम चौक होते हुए तिलकामांझी चौक
    2. तिलकामांझी चौक से नगर निगम जोगसर, नयाबाजार, सराय चौक से विश्वविद्यालय की ओर जा सकेंगें
    3. स्टेशन चौक से एमपी द्विवेदी रोड, जब्बार चक, ततारपुर होते हुए नाथनगर की ओर जा सकेंगें
    4. स्टेशन जाने के लिए तिलकामांझी चौक से पुलिस लाईन इशाकचक थाना, भीखनपुर गुमटी नंबर 3 से भोलानाथ पुल से स्टेशन चौक जा सकेगें