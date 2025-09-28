Durga Puja Traffic Plan: रूट डायवर्ट, यहां 3 अक्टूबर तक भारी वाहनों की नो इंट्री, छोटी गाड़ियों पर भी रोक; देखें Route Chart

Durga Puja Traffic Plan दुर्गा पूजा को लेकर यातायात रूट प्लान जारी किया गया है। भागलपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी रूट चार्ट के अनुसार 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक व्यवस्था लागू रहेगी। 120 यातायत विभाग के अधिकारी व जवान के साथ-साथ अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच जगहों पर पार्किंग व 19 ड्राप गेट बनाए गए हैं।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Durga Puja Traffic Plan दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट प्लान जारी कर दिया है। यह व्यवस्था 29 सितंबर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 अक्टूबर विसर्जन तक लागू रहेगी। इस दौरान पूजा क्षेत्र में किसी भी तरह के वाहन का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। यहां केवल पैदल श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति होगी।

यातायात विभाग ने सुरक्षा और सुगम आवाजाही के लिए 19 स्थानों पर ड्राप गेट बनाए हैं, जबकि 5 जगहों पर वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पूजा पंडालों और मेला क्षेत्र के आसपास किसी भी तरह का जाम न लगे, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सभी चौक-चौराहों पर ट्रैफिक व अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

वर्तमान में यातायात विभाग के 120 पदाधिकारी और जवान ड्यूटी पर रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोलिंग टीम और क्विक रिस्पांस ट्रैफिक टीम लगातार गश्त करती रहेगी ताकि कहीं भी भीड़भाड़ या जाम की स्थिति न बने। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही कंट्रोल कमांड रूम से पूरे मेले पर चौकसी रखी जाएगी।