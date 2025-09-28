कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पूजा मंडप पर विवाद, भाजपा ने लगाया पुलिस पर अड़ंगा डालने का आरोप

बंगाल में संतोष मित्रा स्क्वायर के दुर्गा मंडप में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर विवाद बढ़ गया है। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि पूजा बाधित होने से बंगाल में अशांति फैल सकती है। पूजा आयोजक सजल घोष ने पुलिस पर बाधा डालने का आरोप लगाया है जिससे मंडप तक पहुंचने में लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के भाजपा नेता व पूर्व सांसद अर्जुन ¨सह ने रविवार को कहा कि कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा मंडप की पूजा बंद होने से बंगाल जल उठेगा।

दरअसल इस पूजा को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद बढ़ गया है। कथित तौर पर आम लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए पूजा स्थल की घेराबंदी कर दी गई है। पूजा के आयोजक भाजपा पार्षद सजल घोष ने दावा किया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो पूजा करना संभव नहीं होगा।

अर्जुन सिंह ने कहा कि इस दुर्गा पूजा में सिंदूर के लिए लड़ाई को उजागर किया गया है। माताओं-बहनों के सम्मान की रक्षा को दर्शाया गया है। लेकिन, कोलकाता पुलिस इस पूजा में विभिन्न तरीके से अड़ंगा डाल रही है। उनका दावा है कि 40 फुट सड़क को रेलिंग से अवरुद्ध करके लोगों को 15 फुट के रास्ते से पूजा मंडप तक ले जाया जा रहा है।