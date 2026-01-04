शराब के लिए तिरुपति मंदिर के ऊपर चढ़ा नशे में धुत व्यक्ति, पवित्र कलशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश

आईएएनएस, तिरुपति। आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित श्री गोविंदराजस्वामी मंदिर में शुक्रवार देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब नशे की हालत में एक व्यक्ति 100 फीट ऊंचे गोपुरम पर चढ़ गया और नीचे उतरने के बदले शराब की मांग करने लगा।

इस दौरान उसने गोपुरम पर लगे दो पवित्र कलशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, जिससे करीब तीन घंटे तक मंदिर परिसर में हाई अलर्ट की स्थिति बनी रही।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए गोपुरम की जटिल नक्काशी के सहारे ऊपर चढ़ाई की। अचानक हुई इस घटना से मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं और सुरक्षाकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई।

आरोपी की पहचान तेलंगाना के निजामाबाद जिले के निवासी कुट्टादी तिरुपति के रूप में हुई है, जो पेशे से दिहाड़ी मजदूर बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वह पूरी तरह नशे में था।

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही मंदिर प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तीर्थयात्रियों की भीड़ के दौरान परिधि निगरानी में चूक सामने आई है।