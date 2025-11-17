नशे की हालत में अधूरे फ्लाईओवर पर कार लेकर चढ़ा ड्राइवर, दो सेक्शनों के बीच अटकी गाड़ी; सीन देखकर डर गए लोग
केरल के कन्नूर में एक नशे में धुत ड्राइवर ने अपनी कार को निर्माणाधीन फ्लाईओवर के दो हिस्सों के बीच फंसा दिया। स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला, और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में क्रेन की मदद से कार को निकालते हुए दिखाया गया है। इसी तरह की घटना सूरत में भी हुई थी, जहाँ एक व्यक्ति अपनी मर्सिडीज को बीच पर ले गया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कन्नूर जिले में रविवार को एक बड़ा हादा होते-होते बच गया। एक तेज रफ्तार Maruti Suzuki Swift Dzire कार अधूरे फ्लाईओवर के दो हिस्सों के बीच जा फंसी और हवा में लटकी रह गई। ड्राइवर नशे में था और गलती से निर्माणाधीन पुल पर घुस गया।
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कार सीधा खड़ी होकर दोनों सेक्शनों के बीच फंस गई, जबकि नीचे कई लोग खड़े थे। यह हादसा कन्नूर चाला इंटरनेशनल स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन हिस्से में हुआ।
स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर
ड्राइवर लसीम मलप्पुरम का रहने वाला है, उसे स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान उसे कोई बड़ी चोट नहीं आई, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखता है कि कैसे क्रेन की मदद से कार को धीरे-धीरे उस जगह से निकाला गया, जहां वह गहराई में फंसी थी।
सूरत की वायरल घटना भी आई याद
करीब एक महीने पहले गुजरात के सूरत में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। डुमस बीच पर एक शख्स अपनी Mercedes कार लेकर चला गया था, जबकि वहा वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
बताया गया कि वह बीच पर रील बनाने गया था, तभी उसकी गाड़ी नरम रेत में फंस गई। बाद में क्रेन बुलाकर कार को बाहर निकाला गया। इस घटना पर सोशल मीडिया पर आलोचना हुई और सूरत पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई भी की।
