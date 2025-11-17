Language
    'पत्रकारों की नो-एंट्री', MP की मंत्री का विवादों से पुराना नाता; नया वीडियो हुआ वायरल

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:01 PM (IST)

    मध्य प्रदेश की मंत्री राधा सिंह का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें कथित तौर पर घमंड करने वालों को दबाने की बात करते हुए सुना जा सकता है। यह घटना बैढन में हुई। इससे पहले उन पर पत्रकारों को कार्यक्रम से बाहर निकालने का आरोप भी लगा था, जिसे उन्होंने नकारा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता के अहंकार का आरोप लगाया है।

    MP की मंत्री का विवादों से पुराना नाता नया वीडियो हुआ वायरल (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह एक विवाद में घिर गई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे फोन पर कथित तौर पर कहती सुनाई देती हैं, "जेखा जेखा मोटी चढ़ी है हम ओखा कचरबो करब", यानी "जिन्हें घमंड हो गया है उन्हें मैं दबा दूंगी।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घटना बैढन की बताई जा रही है, जहां राधा सिंह बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में पहुंची थी। जैसे ही वह कार से उतरीं फोन पर बात करते समय उनका यह कथित बयान रिकॉर्ड किया गया। थोड़े ही समय में वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी।

    एक और बात पर हुआ विवाद

    वीडियो ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही मंत्री पर पत्रकारों को कार्यक्रम से बाहर करवाने का आरोप लगा था। मंत्री-प्रभारी संपतिया उईके के दौरे के दौरान पत्रकार सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन राधा सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने पत्रकारों को बाहर धकेलने को कहा। इस घटना के बाद स्थानीय मीडिया ने कड़ा विरोध जताया।

    राधा सिंह ने दोनों आरोपों को खारिज किया और कहा कि वीडियो में उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "मैं अपने बेटे से नाराज थी और उसी से बात कर रही थी। इसे गलत अर्थ में फैलाया जा रहा है।"

    कांग्रेस ने साधा निशाना

    इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने कहा कि BJP नेताओं में सत्ता का अहंकार बढ़ गया है और इसी वजह से वे भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं। उन्होंने राधा सिंह और पूर्व मंत्री इंदर सिंह परमार का जिक्र करते हुए कहा कि यह रवैया अब एक रुझान बनता जा रहा है।

    राधा सिंह का एक और विवाद

    कुछ महीने पहले भी राधा सिंह सुर्खियों में थीं, जब कलेक्टर ऑफिस में एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर विभागीय परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करें तो वह मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि उद्घाटन स्थानीय सांसद या विधायक की मौजूदगी में ही होना चाहिए, इस बयान पर भी उनकी आलोचना हुई थी।

