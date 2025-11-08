एमपी: नीमच में नशे में धुत ASI ने बोलेरो से कई बाइकों को मारी टक्कर, शिक्षक की मौत
मध्य प्रदेश के नीमच में एक नशे में धुत एएसआई ने कई बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक शिक्षक की मौत हो गई और उनका परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने एएसआई को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के नीमच में शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। जहां शराब के नशे में धुत एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) ने बाइक से टक्कर मार दिया। इस हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई। जबकि उनकी पत्नी और दो बच्चे बुरी तरह घायल हो गए।
दरअसल, यह घटना नीमच के भरभड़िया गांव के पास हुई। कथित तौर पर नशे में गाड़ी चलाते हुए एएसआई मनोज यादव कई मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस दौरान ज्ञानोदय आईटीआई कॉलेज में शिक्षक दशरथ (42) अपने परिवार के साथ सब्जी खरीदकर घर लौट रहे थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए।
पत्नी बेटा और बेटी घायल
हादसे में शिक्षक की तत्काल मौत हो गई। जबकि उनकी पत्नी ललिता बाई, बेटा हर्षित और बेटी जया गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में एक अन्य राहगीर, अठाना निवासी भोपाल भी घायल हो गया।
स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम
इस दर्दनाक घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दशरथ को मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी और बच्चों को गंभीर हालत में बाद में उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। आक्रोशित निवासी दुर्घटनास्थल पर जमा हो गए और सड़क जाम कर दिया और अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एएसआई मनोज यादव इतने नशे में थे कि ठीक से खड़े तक नहीं हो रहे थे। घटना के दौरान वह शराब की गंध से लड़खड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकले, जबकि लोग सड़क पर खून से लथपथ पड़े थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एएसआई की गाड़ी से शराब की एक बोतल और एक खाली गिलास बरामद किया।
स्थानीय लोगों ने दिए जांच के आदेश
स्थानीय लोगों के विरोध के बाद मच एसपी ने एएसआई यादव को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए। एएसाई के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और मौत का कारण बनने के आरोप में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है।
