ड्रग ओवरडोज से हर हफ्ते 12 लोगों की मौत, NCRB की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ड्रग ओवरडोज के कारण देश में हर दिन कुछ लोगों की जान जा रही है। NCRB ने इसे लेकर ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें 2019-2023 के बीच ड्रग ओवरडोज से हुई मौतों का जिक्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार ड्रग ओवरडोज से हर हफ्ते 12 लोगों की मौत होती है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2023 में ड्रग ओवरडोज के कारण हर हफ्ते 12 लोगों की जान गई है। 2019 से 2023 के बीच हर दिन 2 लोगों की मौत की वजह ड्रग ओवरडोज रही है।

हालांकि, इस रिपोर्ट में सिर्फ ड्रग ओवडोज से हुई कन्फर्म मौतों का ही आंकड़ा है। ड्रग ओवरडोज से जुड़े कई केस दर्ज ही नहीं किए जाते हैं, जिनके आंकड़े NCRB की रिपोर्ट में नहीं शामिल है।

ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतें

साल ड्रग ओवरडोज से हुई मौतें 2019 704 2020 514 2021 737 2022 681 2023 654

2019 में टॉप पर था तमिलनाडु

ड्रग ओवरडोज के शुरुआती आंकड़ों में तमिलनाडु टॉप पर था, मगर अब राज्य में इसके मामले कम होने लगे हैं। 2019 में तमिलनाडु में ड्रग ओवरडोज के कारण 108 लोगों की जान गई थी। हालांकि, 2023 में यह आंकड़ा कम होकर 65 पर आ गया। हालांकि, 2019 में पंजाब का नाम टॉप 5 राज्यों में शामिल नहीं था। मगर, 2022 में पंजाब में ड्रग ओवरडोज से 144 लोगों की मौत हो गई। 2023 में यह आंकड़ा कम होकर 89 दर्ज किया गया है।

