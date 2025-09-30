Language
    ड्रग माफिया नवीन चिचकर के खिलाफ अब ईडी कर रही जांच, थाईलैंड से लेकर अमेरिका तक जुड़े तार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:00 AM (IST)

    ईडी ने 1000 करोड़ के ड्रग कार्टेल मामले में नवी मुंबई के ड्रग माफिया नवीन चिचकर की संपत्तियां अटैच की हैं। चिचकर अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का मास्टरमाइंड है। ईडी उसकी भूमिका और वित्तीय नेटवर्क की जांच कर रही है। एनसीबी और नवी मुंबई पुलिस ने पहले ही उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। एनसीबी ने कोकीन गांजा और नशीली गोलियां जब्त की थीं।

    1000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी मामले की ईडी कर रही जांच।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 1000 करोड़ के ड्रग कार्टेल मामले की जांच कर रही ईडी ने नवी मुंबई के ड्रग माफिया नवीन चिचकर की संपत्तियां अटैच कर ली हैं। चिचकर को देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का मास्टरमाइंड माना जाता है।

    ईडी की मुंबई इकाई ने इस मामले में एनफोर्समेंट केस इंफार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज किया है और सिंडिकेट में चिचकर की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही जब्त संपत्तियों में चिचकर के वित्तीय नेटवर्क की भी तलाश की जा रही है।

    ईडी कर रही पैसे के लेन-देन की जांच

    चिचकर के खिलाफ एनसीबी और नवी मुंबई पुलिस पहले ही ड्रग तस्करी में केस दर्ज कर चुकी है। अब ईडी पैसे के लेन-देन की विस्तार से जांच कर रही है। एनसीबी ने 31 जनवरी, 2025 को 11.540 किलोग्राम कोकीन, 4.9 किलोग्राम गांजा और 5.5 किलोग्राम नशीली गोलियों की जब्ती के बाद चिचकर के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोकीन थाईलैंड से भेजी गई थी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और मलेशिया से निर्वासित होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

    14 अप्रैल को लिया गया था हिरासत में

    नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) इकाई ने 14 अप्रैल को 2.80 लाख रुपये मूल्य के 17.2 ग्राम हाइड्रो गांजा की जब्ती के संबंध में चिचकर को हिरासत में लिया। चिचकर के 15 बैंक खाते पाए गए और महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपये कीमत की पांच अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। बताया गया कि उसने ऑस्ट्रेलिया में एक द्वीप ही खरीद रखा है। उस पर थाईलैंड और अमेरिका से हाइड्रोपोनिक गांजा तस्करी का भी आरोप है।

