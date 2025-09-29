लॉरेंस गैंग और डी-कंपनी में गैंगवार की आशंका, पाकिस्तानी डॉन को दी खुली चुनौती; जानिए दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर
पंजाब में लॉरेंस गैंग ने डी-कंपनी से जुड़े डॉन शहजाद भट्टी को चुनौती दी है क्योंकि वह भारत में अपना नेटवर्क फैला रहा था। गोल्डी ढिल्लों ने उसे धमकी दी है। खुफिया एजेंसियों को डर है कि इससे गैंगवार हो सकती है। पुलिस और एजेंसियां सतर्क हैं क्योंकि भट्टी ने लारेंस के कई गुर्गों को अपने साथ मिला लिया है जिससे सीमापार गैंगवार का खतरा बढ़ गया है।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में आपस में फैली गैंगवार अब सीधे डी-कंपनी नेटवर्क से टकराने की ओर बढ़ रही है। लारेंस गैंग ने पाकिस्तान मूल के डान शहजाद भट्टी, जिसके तार दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड से जुड़े बताए जाते हैं, को खुली चुनौती दी है।
गिरोह का कहना है कि भारत की जमीन पर किसी विदेशी माफिया का दखल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक शहजाद भट्टी पंजाब और दिल्ली-एनसीआर में अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा था।
ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई के जरिए उसने भारतीय गैंगस्टरों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया। इसी बीच लारेंस गैंग के सरगना गोल्डी ढिल्लों और उसके साथियों ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई काल रिकार्डिंग में भट्टी को सीधी धमकी दी।
गोल्डी ढिल्लो ने बातचीत में कहा
दीपू भाई देख, जिस दिन से हमने भट्टी के ठिकाने पर चक्कर मारा है, तब से वह अपने फ्लैट को छोड़कर गाड़ी में वीडियो बना रहा है। एक तरफ तो रोता है कि मेरे पांच करोड़ रुपए वापस कर दो। मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम इतने बड़े डान हो तो आकर हमसे लेकर दिखा दो। पांच करोड़ तो छोड़, हमसे पांच रुपए ही लेकर दिखा दो।
इस पर दीपू ने कहा कि अगर इसमें दम है तो आकर पैसे लेकर दिखाए। प्रशासन से पैसे नहीं दिलवाएंगे। खुद आए और हमसे छीनकर ले जाए, तभी मानेंगे।
पुलिस और एजेंसियां अलर्ट
खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि अगर पाकिस्तानी नेटवर्क और भारतीय गिरोह आमने-सामने आए तो हालात खतरनाक गैंगवार में बदल सकते हैं। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां पहले ही सरहद पार से होने वाली नशा और हथियार तस्करी पर नजर रखे हुए हैं। बीते दो साल में पंजाब सरकार ने 10 से अधिक बड़े आपरेशन चलाकर कई तस्करी माड्यूल तोड़े और करोड़ों की खेप जब्त की है।
दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर
लारेंस गैंग और भट्टी के रिश्ते शुरुआत में दोस्ती के रहे। गोल्डी बराड़ ने दोनों का संपर्क कराया और हथियारों की सप्लाई भी हुई। साल 2024 में दोनों की वीडियो कॉल वायरल हुई थी, जिसमें लारेंस ने भट्टी को ईद की बधाई दी थी।
लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी जीशान के भट्टी व खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासियां से जुड़ने के बाद टकराव शुरू हो गया। इसके बाद पंजाब में हुए ग्रेनेड अटैक की जिम्मेदारी भट्टी और पासियां ने ली।
सीमापार गैंगवार का खतरा
भट्टी ने लारेंस के कई गुर्गों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया और उन्हें खालिस्तानी नेटवर्क से जोड़ दिया। इसी वजह से पंजाब में लगातार आतंकी हमले और धमकियां बढ़ीं। अब लारेंस गैंग का यह संदेश कि “विदेशी माफिया भारत में पैर नहीं जमा सकते” सीधे तौर पर पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी को चुनौती है।
