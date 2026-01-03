Language
    भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट हेरोइन गिराते समय ड्रोन क्रैश, सीमावर्ती इलाकों में सघन तलाशी अभियान चालू

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:52 AM (IST)

    जागरण संवादादाता, जयपुर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में गुरुवार देर रात ड्रोन से भेजी गई 20 करोड़ रुपये कीमत की 4.88 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है।

    हेरोइन गिराते समय ड्रोन क्रैश (गिर गया) हो गया। हेरोइन और क्रैश हुए ड्रोन को लेकर जा रहे तीन तस्करों को रावला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने बताया कि हेरोइन की खेप सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। पुलिस ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से सीमावर्ती इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया है।

    तीनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की टीम तीनों से पूछताछ कर रही है। मालूम हो कि सीमावर्ती क्षेत्र में पहले भी ड्रोन से हेरोइन गिराए जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं।